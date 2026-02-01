Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
12:16 01.02.2026 (обновлено: 12:17 01.02.2026)
Марат Сафин презентовал трофей Australian Open
спорт, марат сафин, australian open
Теннис, Спорт, Марат Сафин, Australian Open
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин и американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец презентовали трофей Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
В воскресенье на центральном корте спортивного комплекса "Мельбурн Парк" стартовал финальный матч Australian Open между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и десятикратным победителем турнира сербом Новаком Джоковичем.
Сафину 46 лет, он является победителем Открытых чемпионатов США (2000) и Австралии (2005). Всего на его счету 15 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). С конца марта 2025 года Сафин входит в тренерский штаб российского теннисиста Андрея Рублева.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
01 февраля 2026 • начало в 11:45
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 12:66:26:37:5
Новак Джокович
ТеннисСпортМарат СафинAustralian Open
 
