Марат Сафин презентовал трофей Australian Open
Марат Сафин презентовал трофей Australian Open
Марат Сафин презентовал трофей Australian Open
Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин и американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец презентовали трофей Открытого чемпионата Австралии по теннису...
2026-02-01T12:16:00+03:00
2026-02-01T12:16:00+03:00
2026-02-01T12:17:00+03:00
теннис
спорт
марат сафин
australian open
2026
спорт, марат сафин, australian open
Теннис, Спорт, Марат Сафин, Australian Open
Марат Сафин презентовал трофей Australian Open
Марат Сафин и актриса Хлоя Грейс Морец презентовали трофей Australian Open