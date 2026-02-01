https://ria.ru/20260201/tatalina-2071596584.html
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой
Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина назвала невыполнимой систему отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года для российских спортсменов. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T23:13:00+03:00
2026-02-01T23:13:00+03:00
2026-02-01T23:13:00+03:00
спорт
россия
анастасия таталина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772828567_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_403dd5d4977723fbc18b73df87e4a937.jpg
https://ria.ru/20260201/olimpiada-2071575406.html
https://ria.ru/20260201/siharulidze-2071566311.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772828567_0:0:1556:1167_1920x0_80_0_0_2111d2dc8cdba2e655f47db6bd24032c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, анастасия таталина
Спорт, Россия, Анастасия Таталина
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой
Таталина назвала условия отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимыми
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина назвала невыполнимой систему отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года для российских спортсменов.
В декабре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. 15 января она не смогла пройти в финал в дисциплине слоупстайл на этапе Кубка мира в швейцарском Лаксе.
"Я не приму участие на Олимпийских играх. И это разбивает мне сердце. После всего, через что я прошла, это стало самым трудным для принятия. Правила квалификации были жестокими. Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, на которые я была допущена. После четырехлетнего запрета эти условия были практически невыполнимы", - написала Таталина
на свой странице в Instagram*.
"Условия отбора несправедливы - в то время как у других спортсменов было два полных года на квалификацию, мне дали всего один месяц и только два этапа Кубка мира, чтобы показать свой уровень. В тот момент я сделала все возможное и показала достойную программу. Печально, что не будет возможности показать свою олимпийскую программу, которую я готовила. Это был сложный период. Система отборов, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима", - добавила спортсменка.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане
и Кортина-д'Ампеццо
. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская