Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
23:13 01.02.2026
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой
2026
Таталина назвала систему отбора на Олимпиаду-2026 для россиян невыполнимой

Анастасия Таталина
Анастасия Таталина. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина назвала невыполнимой систему отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года для российских спортсменов.
В декабре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. 15 января она не смогла пройти в финал в дисциплине слоупстайл на этапе Кубка мира в швейцарском Лаксе.
"Я не приму участие на Олимпийских играх. И это разбивает мне сердце. После всего, через что я прошла, это стало самым трудным для принятия. Правила квалификации были жестокими. Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, на которые я была допущена. После четырехлетнего запрета эти условия были практически невыполнимы", - написала Таталина на свой странице в Instagram*.
"Условия отбора несправедливы - в то время как у других спортсменов было два полных года на квалификацию, мне дали всего один месяц и только два этапа Кубка мира, чтобы показать свой уровень. В тот момент я сделала все возможное и показала достойную программу. Печально, что не будет возможности показать свою олимпийскую программу, которую я готовила. Это был сложный период. Система отборов, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима", - добавила спортсменка.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
