"Тампа" представила шлем Василевского с гербом России

Автором дизайна шлема стала художница Сильви Марсоле. На боковой части размещен герб Российской Федерации, внизу - надпись с названием клуба на русском языке: "Тампа-Бэй Молнии". На задней части изображен крест с распятым Иисусом Христом. В оформлении присутствуют изображения памятника "Рабочий и колхозница" и монумента "Покорителям космоса", который возведен у парка ВДНХ в Москве, также на шлем нанесена матрешка. В центре композиции расположен лев в солнцезащитных очках, отсылающий к прозвищу вратаря - Большой Кот. Вокруг него размещены молнии и пальмы, покрытые снегом и сосульками.