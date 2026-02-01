"Тампа" представила шлем Василевского с гербом России

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский сыграет в специальном шлеме, созданном к матчу на открытом воздухе в рамках стадионной серии регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг"Шлем российского вратаря клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг"
Шлем российского вратаря клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского
Автором дизайна шлема стала художница Сильви Марсоле. На боковой части размещен герб Российской Федерации, внизу - надпись с названием клуба на русском языке: "Тампа-Бэй Молнии". На задней части изображен крест с распятым Иисусом Христом. В оформлении присутствуют изображения памятника "Рабочий и колхозница" и монумента "Покорителям космоса", который возведен у парка ВДНХ в Москве, также на шлем нанесена матрешка. В центре композиции расположен лев в солнцезащитных очках, отсылающий к прозвищу вратаря - Большой Кот. Вокруг него размещены молнии и пальмы, покрытые снегом и сосульками.
"Тампа" впервые в истории клуба проведет матч на открытом воздухе. В ночь на 2 февраля команда примет "Бостон Брюинз" на стадионе "Рэймонд Джеймс".
02 февраля 2026 • начало в 02:30
Перерыв
00:11 • Брэндон Хагель
11:24 • Алекс Стивз
15:36 • Морган Гики
(Чарли Макэвой, Йонатан Аспирот)
18:03 • Виктор Арвидссон
Василевскому 31 год. В составе "Тампы" он выиграл два Кубка Стэнли, а также признавался самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2020/21 и становился обладателем приза лучшему вратарю "Везина Трофи" (2019). В текущем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 34 матчах, в которых помог команде одержать 24 победы. В среднем за игру россиянин отражал 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,04. Также в его активе два шатаута.