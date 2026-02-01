Рейтинг@Mail.ru
"Тампа" представила шлем Василевского с гербом России
15:14 01.02.2026
"Тампа" представила шлем Василевского с гербом России
"Тампа" представила шлем Василевского с гербом России
хоккей
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
бостон брюинз
национальная хоккейная лига (нхл)
2026
андрей василевский, тампа-бэй лайтнинг, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский сыграет в специальном шлеме, созданном к матчу на открытом воздухе в рамках стадионной серии регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Автором дизайна шлема стала художница Сильви Марсоле. На боковой части размещен герб Российской Федерации, внизу - надпись с названием клуба на русском языке: "Тампа-Бэй Молнии". На задней части изображен крест с распятым Иисусом Христом. В оформлении присутствуют изображения памятника "Рабочий и колхозница" и монумента "Покорителям космоса", который возведен у парка ВДНХ в Москве, также на шлем нанесена матрешка. В центре композиции расположен лев в солнцезащитных очках, отсылающий к прозвищу вратаря - Большой Кот. Вокруг него размещены молнии и пальмы, покрытые снегом и сосульками.
"Тампа" впервые в истории клуба проведет матч на открытом воздухе. В ночь на 2 февраля команда примет "Бостон Брюинз" на стадионе "Рэймонд Джеймс".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 02:30
Перерыв
Тампа-Бэй
1 : 3
Бостон
00:11 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
11:24 • Алекс Стивз
(Майкл Эйсимонт)
15:36 • Морган Гики
(Чарли Макэвой, Йонатан Аспирот)
18:03 • Виктор Арвидссон
(Чарли Макэвой, Морган Гики)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Василевскому 31 год. В составе "Тампы" он выиграл два Кубка Стэнли, а также признавался самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2020/21 и становился обладателем приза лучшему вратарю "Везина Трофи" (2019). В текущем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 34 матчах, в которых помог команде одержать 24 победы. В среднем за игру россиянин отражал 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,04. Также в его активе два шатаута.
 
ХоккейАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
