Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский боксер Шакур Стивенсон одержал победу над соотечественником Теофимо Лопесом и отнял у него титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).