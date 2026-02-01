Рейтинг@Mail.ru
Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе
09:09 01.02.2026
Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе
Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе
Американский боксер Шакур Стивенсон одержал победу над соотечественником Теофимо Лопесом и отнял у него титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, бокс, теофимо лопес, wbo, wbc, wba
Единоборства, Спорт, Бокс, Теофимо Лопес, WBO, WBC, WBA
Американский боксер Шакур Стивенсон
Американский боксер Шакур Стивенсон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Essentially Sports
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский боксер Шакур Стивенсон одержал победу над соотечественником Теофимо Лопесом и отнял у него титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Бой возглавил турнир в Нью-Йорке и завершился победой Стивенсона единогласным решением судей.
Стивенсону 28 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и до сих пор не потерпел ни одного поражения, одержав 25 побед (11 - нокаутом). Американец является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, а ранее владел титулами WBO и WBC во втором полулегком весе, а также WBO - в полулегком. На любительском уровне Стивенсон стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.
Лопесу также 28 лет. В его активе 22 победы (13 - нокаутом) и два поражения. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2023 года. Американец также ранее был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.
