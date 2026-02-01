Рейтинг@Mail.ru
Садкова рассказала, что сделает рентген после падения на ЧР по прыжкам
19:02 01.02.2026
Садкова рассказала, что сделает рентген после падения на ЧР по прыжкам
Садкова рассказала, что сделает рентген после падения на ЧР по прыжкам
Фигуристка Дарья Садкова заявила журналистам, что в ближайшее время сделает рентгеновский снимок, чтобы понять, насколько серьезна ее травма ноги, рецидив...
фигурное катание
спорт
дарья садкова
алиса двоеглазова
спорт, дарья садкова, алиса двоеглазова
Фигурное катание, Спорт, Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова
Садкова рассказала, что сделает рентген после падения на ЧР по прыжкам

Садкова рассказала, что сделает рентген ноги после падения на ЧР по прыжкам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Дарья Садкова заявила журналистам, что в ближайшее время сделает рентгеновский снимок, чтобы понять, насколько серьезна ее травма ноги, рецидив которой произошел на чемпионате России по прыжкам.
Победительницей чемпионата России по прыжкам, прошедшего в субботу и воскресенье в Москве, стала Алиса Двоеглазова. Фигуристка победила с суммой 127,27 балла. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26 балла), третьей стала Садкова (111,99).
"В целом, довольна прошедшим чемпионатом России по прыжкам. Он выдался лучше, чем в прошлом году. Тогда я была последней, сейчас в тройке. Можно себя за это похвалить. Обрадовалась, что уже прошла в полуфинал, но проблема была в том, что я не готовилась к третьему раунду. Не готовила связки, потому что не думала, что выйду в финал", - сказала Садкова.
"Знала, что пойду на два четверных. Когда оставалось время, мне хотелось сделать чистый четверной. Пошла на риск, на последней секунде зашла на четверной, упала. И заболела та же нога, которая болела перед чемпионатом России. Возможно, потянула, сейчас сложно сказать. Перед этапом Гран-при России в Омске я подвернула ногу, но связка меня уже не беспокоила, выполняла без болей все необходимые элементы. Теперь больновато стоять на ней. Приходилось подхрамывать, не получалось переносить вес тела на правую ногу. Сделаем снимок в течение пары дней, будет ясно, что там. Надеемся, что ничего серьёзного", - добавила она.
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Двоеглазова сравнила победу в прыжковом турнире с серебром ЧР
