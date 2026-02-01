https://ria.ru/20260201/record-2071576075.html
Защитник "Спортинга" близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ
Защитник "Спортинга" близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Защитник "Спортинга" близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ
Бразильский защитник португальского футбольного клуба "Спортинг" Матеус Рейс близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Record. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Защитник "Спортинга" близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ
Футболист "Спортинга" Матеус Рейс близок к переходу в ЦСКА