18:04 01.02.2026 (обновлено: 19:33 01.02.2026)
Защитник "Спортинга" близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бразильский защитник португальского футбольного клуба "Спортинг" Матеус Рейс близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Record.
По информации издания, стороны согласовывают контракт, согласно которому 30-летний защитник будет получать годовую зарплату в размере 4 миллионов евро.
Рейс является воспитанником "Сан-Паулу" и выступает в составе "Спортинга" с лета 2021 года. Действующее соглашение бразильца с португальским клубом рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей.
В составе "Спортинга" бразилец трижды становился чемпионом Португалии, а также по разу завоевывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги.
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Футболист "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле
Вчера, 17:13
 
ФутболСпортСпортинг (Лиссабон)ПортугалияПФК ЦСКАФутбольные трансферы и слухиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
