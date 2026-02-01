Рейтинг@Mail.ru
Ракетку Джоковича продали на аукционе за 540 тысяч долларов
Теннис
 
23:00 01.02.2026
Ракетку Джоковича продали на аукционе за 540 тысяч долларов
Ракетку Джоковича продали на аукционе за 540 тысяч долларов
спорт, австралия, мельбурн, новак джокович, рафаэль надаль, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Australian Open
Ракетку Джоковича продали на аукционе за 540 тысяч долларов

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Теннисная ракетка серба Новака Джоковича с победного финала Открытого чемпионата Австралии 2012 года продана на аукционе за 540 тысяч долларов, сообщается на сайте аукциона SCP Auctions.
В финале турнира 2012 года Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, проведя на корте 5 часов 53 минуты, что является самым продолжительным финальным матчем на турнирах Большого шлема.
Как сообщает издание ESPN, сумма является рекордной для любых теннисных аксессуаров в истории аукционов. Предыдущий рекорд (173 тысячи долларов) принадлежал ракетке испанца Карлоса Алькараса, которой он обыграл Джоковича в финале Уимблдона в 2023 году и завоевал свой первый трофей на данном турнире.
Джоковичу 38 лет. В сумме он выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 3 раза, Уимблдон - 7, US Open - 4, Australian Open - 10), что является рекордом в мужском одиночном разряде. По количеству побед теннисист делит лидерство с австралийкой Маргарет Корт. Всего Джокович завоевал 101 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира. В воскресенье Джокович уступил Алькарасу в финале Открытого чемпионата Австралии, впервые в карьере проиграв в решающем матче турнира в Мельбурне.
Польская теннисистка Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вторая ракетка мира сравнила теннисистов с животными в зоопарке
28 января, 09:26
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнНовак ДжоковичРафаэль НадальКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Australian Open
 
