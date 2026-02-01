Рейтинг@Mail.ru
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:45 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/moskvina-2071557679.html
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила журналистам, что их тренер Тамара Москвина назвала правильным решением... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T15:45:00+03:00
2026-02-01T15:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
тамара москвина
александр галлямов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056989113_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_c20a192ca52a48711b8bf98344d8612b.jpg
https://ria.ru/20260201/figuristy-2071556074.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056989113_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_bd2408bceb1151381e97b60cde2f92a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия мишина, тамара москвина, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Тамара Москвина, Александр Галлямов
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса

Мишина: Москвина назвала правильным решением тренировать четверной выброс

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина
Анастасия Мишина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила журналистам, что их тренер Тамара Москвина назвала правильным решением тренировать четверной выброс.
Мишина и Галлямов одержали победу на чемпионате России по прыжкам. Пара набрала 52,06 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (50,84). На третьем месте расположились Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43). Мишина и Галлямов неудачно пытались исполнить выброс в четыре оборота в финале, но сделали этот элемент после окончания соревнований.
"Не все получилось в этот раз. Довольны, что после соревновательного времени удалось сделать хороший четверной выброс. Для нас это главная победа. Хотели пробовать четверной в пришлось году, но было меньше времени и не успели. Тамара Николаевна (Москвина) поддержала и сказала, что это правильное решение", - сказала Мишина.
"Мы его тренировали до этого. Стали восстанавливать после чемпионата России. Начало положено. Видим, что есть возможность дорабатывать и чтобы он был таким, как нужно. Что касается возможности вставить его в программу, то будем обсуждать с Тамарой Николаевной. Ей виднее", - добавил Галлямов.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в финале соревнований спортивных пар на чемпионате России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Вчера, 15:29
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаТамара МосквинаАлександр Галлямов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала