Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса

"Мы его тренировали до этого. Стали восстанавливать после чемпионата России. Начало положено. Видим, что есть возможность дорабатывать и чтобы он был таким, как нужно. Что касается возможности вставить его в программу, то будем обсуждать с Тамарой Николаевной. Ей виднее", - добавил Галлямов.