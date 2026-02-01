https://ria.ru/20260201/moskvina-2071557679.html
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила журналистам, что их тренер Тамара Москвина назвала правильным решением... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T15:45:00+03:00
2026-02-01T15:45:00+03:00
2026-02-01T15:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
тамара москвина
александр галлямов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056989113_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_c20a192ca52a48711b8bf98344d8612b.jpg
https://ria.ru/20260201/figuristy-2071556074.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056989113_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_bd2408bceb1151381e97b60cde2f92a2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия мишина, тамара москвина, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Тамара Москвина, Александр Галлямов
Мишина рассказала, как Москвина отнеслась к тренировкам четверного выброса
Мишина: Москвина назвала правильным решением тренировать четверной выброс
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила журналистам, что их тренер Тамара Москвина назвала правильным решением тренировать четверной выброс.
Мишина
и Галлямов одержали победу на чемпионате России по прыжкам. Пара набрала 52,06 балла. Второе место заняли Александра Бойкова
и Дмитрий Козловский
(50,84). На третьем месте расположились Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43). Мишина и Галлямов неудачно пытались исполнить выброс в четыре оборота в финале, но сделали этот элемент после окончания соревнований.
"Не все получилось в этот раз. Довольны, что после соревновательного времени удалось сделать хороший четверной выброс. Для нас это главная победа. Хотели пробовать четверной в пришлось году, но было меньше времени и не успели. Тамара Николаевна (Москвина)
поддержала и сказала, что это правильное решение", - сказала Мишина.
"Мы его тренировали до этого. Стали восстанавливать после чемпионата России. Начало положено. Видим, что есть возможность дорабатывать и чтобы он был таким, как нужно. Что касается возможности вставить его в программу, то будем обсуждать с Тамарой Николаевной. Ей виднее", - добавил Галлямов.