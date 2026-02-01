Рейтинг@Mail.ru
01.02.2026
Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов"
Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов"
Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов"
Вице-чемпион мира 2017 года, победитель зимнего чемпионата мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко в четвертый раз подряд одержал победу на турнире... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов"

Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл турнир "Битва полов"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-чемпион мира 2017 года, победитель зимнего чемпионата мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко в четвертый раз подряд одержал победу на турнире "Битва полов".
По правилам турнира победитель определяется по международной таблице подсчета очков Божидара Спириева. Мужская высота 2,29 метра равняется 1170 очкам, как и женская 1,95 очков.
Лысенко показал результат 2,29 метра с первой попытки и набрал 1170 очков. Вторым стал Илья Иванюк (2,29; две попытки; 1170 очков), третьим - Степан Веткин (2,29 м; две попытки; 1170 очков).
Среди женщин лучший результат показала Кристина Королева (1,90; одна попытка), она набрала 1121 очко. Далее расположились белоруска Карина Демидик (1,90; три попытки, 1121 очко) и Мария Кочанова (1,90; три попытки, 1121 очко).
Лысенко 28 лет. Он в пятый раз в своей карьере выиграл "Битву полов", ранее легкоатлет побеждал на турнире в 2018, 2023, 2024 и 2025 годах.
Данил Лысенко на соревнованиях - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Прыгун в высоту Лысенко установил лучший результат сезона в мире
13 июля 2025, 17:10
 
СпортДанил Лысенко
 
