Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов"
Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Прыгун в высоту Лысенко в четвертый раз подряд выиграл "Битву полов"
Вице-чемпион мира 2017 года, победитель зимнего чемпионата мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко в четвертый раз подряд одержал победу на турнире... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт
данил лысенко
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-чемпион мира 2017 года, победитель зимнего чемпионата мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко в четвертый раз подряд одержал победу на турнире "Битва полов".
По правилам турнира победитель определяется по международной таблице подсчета очков Божидара Спириева. Мужская высота 2,29 метра равняется 1170 очкам, как и женская 1,95 очков.
Лысенко
показал результат 2,29 метра с первой попытки и набрал 1170 очков. Вторым стал Илья Иванюк
(2,29; две попытки; 1170 очков), третьим - Степан Веткин (2,29 м; две попытки; 1170 очков).
Среди женщин лучший результат показала Кристина Королева (1,90; одна попытка), она набрала 1121 очко. Далее расположились белоруска Карина Демидик (1,90; три попытки, 1121 очко) и Мария Кочанова (1,90; три попытки, 1121 очко).
Лысенко 28 лет. Он в пятый раз в своей карьере выиграл "Битву полов", ранее легкоатлет побеждал на турнире в 2018, 2023, 2024 и 2025 годах.