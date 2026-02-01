https://ria.ru/20260201/lavina-2071592736.html
"Все было намного хуже": немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах
"Все было намного хуже": немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Все было намного хуже": немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах
Немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал под лавину во время этапа серии фрирайда в Серр-Шевалье во Французских Альпах, сообщает Le Parisien. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Все было намного хуже": немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал под лавину во время этапа серии фрирайда в Серр-Шевалье во Французских Альпах, сообщает Le Parisien.
20-летний спортсмен попал под снежный поток во время спуска по склонам трассы. В момент, когда его начала накрывать лавина, сработал его лавинный рюкзак, после чего он пропал из зоны видимости камер, но остался на верхней части снежного потока. Позднее Швейцер опубликовал пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в котором сообщил, что с ним все в порядке.
"Рад, что остался жив. Изначально я показал свой не самый лучший спуск, но все оказалось намного хуже, чем я мог себе представить. Я оказался на вершине лавины благодаря рюкзаку, так что купите себе лавинную подушку. Спасибо всем, кто мне помог. Я в порядке и жив", - написал спортсмен.
Как отмечает издание, данный инцидент не первый за последние дни. В пятницу в результате схода лавины в Пивьере в Верхних Альпах погиб 65-летний исследователь. В субботу в Сервьере также было обнаружено тело 33-летнего лыжника. Он катался в компании своего знакомого, который остался жив только из-за того, что во время схода лавины его прижало к дереву.