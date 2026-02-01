Хуснутдинова оценила свое выступление на ЧР по прыжкам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряная медалистка чемпионата России по прыжкам фигуристка Дина Хуснутдинова призналась, что довольна на 70% тем, что ей удалось показать на турнире.

"Очень рада, что смогла занять второе место. Это первый подобный турнир для меня. Обрадовалась, когда выложили список участников, и очень ждала его. На 70% довольна тем, что я сделала", - сказала Хуснутдинова журналистам.

"Захотела прыгнуть каскад "тройной аксель - тройной аксель" сама, ещё никто его не прыгал. Хотела сделать его первой. В конце того сезона пробовала уже его на тренировках. Четверной тулуп должна была прыгать в каждом раунде, но из-за нервов все шло не по плану. Попытка была неплохая, но не рассчитала время, поэтому произошло падение", - добавила фигуристка.