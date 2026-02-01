https://ria.ru/20260201/husnutdinova-2071576954.html
Хуснутдинова оценила свое выступление на ЧР по прыжкам
фигурное катание
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряная медалистка чемпионата России по прыжкам фигуристка Дина Хуснутдинова призналась, что довольна на 70% тем, что ей удалось показать на турнире.
Чемпионат России по прыжкам прошел в субботу и воскресенье в Москве
, победительницей женского турнира стала Алиса Двоеглазова
, Хуснутдинова заняла второе место.
«
"Очень рада, что смогла занять второе место. Это первый подобный турнир для меня. Обрадовалась, когда выложили список участников, и очень ждала его. На 70% довольна тем, что я сделала", - сказала Хуснутдинова журналистам.
"Захотела прыгнуть каскад "тройной аксель - тройной аксель" сама, ещё никто его не прыгал. Хотела сделать его первой. В конце того сезона пробовала уже его на тренировках. Четверной тулуп должна была прыгать в каждом раунде, но из-за нервов все шло не по плану. Попытка была неплохая, но не рассчитала время, поэтому произошло падение", - добавила фигуристка.
Хуснутдинова отметила, что старалась подходить к турниру "как к празднику и шоу". "Старались прыгать много каскадов. Тренеры засекали время. Турнир хорошо впишется в мою карьеру", - заключила спортсменка.