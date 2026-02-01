Рейтинг@Mail.ru
Хуснутдинова оценила свое выступление на ЧР по прыжкам
Фигурное катание
 
18:20 01.02.2026
Хуснутдинова оценила свое выступление на ЧР по прыжкам
Хуснутдинова оценила свое выступление на ЧР по прыжкам
Серебряная медалистка чемпионата России по прыжкам фигуристка Дина Хуснутдинова призналась, что довольна на 70% тем, что ей удалось показать на турнире. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, алиса двоеглазова
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова
Хуснутдинова оценила свое выступление на ЧР по прыжкам

Хуснутдинова заявила, что на 70% довольна выступлением на ЧР по прыжкам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряная медалистка чемпионата России по прыжкам фигуристка Дина Хуснутдинова призналась, что довольна на 70% тем, что ей удалось показать на турнире.
Чемпионат России по прыжкам прошел в субботу и воскресенье в Москве, победительницей женского турнира стала Алиса Двоеглазова, Хуснутдинова заняла второе место.
"Очень рада, что смогла занять второе место. Это первый подобный турнир для меня. Обрадовалась, когда выложили список участников, и очень ждала его. На 70% довольна тем, что я сделала", - сказала Хуснутдинова журналистам.
"Захотела прыгнуть каскад "тройной аксель - тройной аксель" сама, ещё никто его не прыгал. Хотела сделать его первой. В конце того сезона пробовала уже его на тренировках. Четверной тулуп должна была прыгать в каждом раунде, но из-за нервов все шло не по плану. Попытка была неплохая, но не рассчитала время, поэтому произошло падение", - добавила фигуристка.
Хуснутдинова отметила, что старалась подходить к турниру "как к празднику и шоу". "Старались прыгать много каскадов. Тренеры засекали время. Турнир хорошо впишется в мою карьеру", - заключила спортсменка.
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Фигурное катаниеСпортАлиса Двоеглазова
 
