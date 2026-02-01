Рейтинг@Mail.ru
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы
01.02.2026
https://ria.ru/20260201/gandbol-2071591602.html
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы
Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы, который проходил в Дании, Норвегии и Швеции. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы

Гандболисты сборной Дании вслед за победами на ОИ и ЧМ выиграли чемпионат Европы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы, который проходил в Дании, Норвегии и Швеции.
Финал прошел в воскресенье в датском Хернинге и завершился победой хозяев турнира со счетом 34:27 (18:16).
Сборная Дании завоевала золото чемпионата Европы в третий раз в своей истории. Прежде датчане становились чемпионами континента в 2008 и 2012 годах. Сборная Дании также является победителем последних летних Олимпийских игр в Париже (2024) и чемпионата мира (2025).
В матче за бронзовые медали сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 34:33 (17:14). Хорваты стали бронзовыми призерами в четвертый раз в истории, также на счету команды три серебряные медали.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 1 февраля исполком EHF в Хернинге отложил до апреля рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских юношеских сборных на международные турниры.
