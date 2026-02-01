https://ria.ru/20260201/gandbol-2071591602.html
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы
Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы, который проходил в Дании, Норвегии и Швеции. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T21:51:00+03:00
2026-02-01T21:51:00+03:00
2026-02-01T21:51:00+03:00
спорт
гандбол
дания
германия
норвегия
международная федерация гандбола (ihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733303113_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_2b565d4920ef3b5af818e9b972dbf0cf.jpg
https://ria.ru/20260201/gandbol-2071573885.html
https://ria.ru/20260114/vjahireva-2067840717.html
дания
германия
норвегия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733303113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_368a46c1b5b511516fc91e47034d0dcb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, гандбол, дания, германия, норвегия, международная федерация гандбола (ihf)
Спорт, Гандбол, Дания, Германия, Норвегия, Международная федерация гандбола (IHF)
Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы
Гандболисты сборной Дании вслед за победами на ОИ и ЧМ выиграли чемпионат Европы