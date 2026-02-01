Рейтинг@Mail.ru
ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил "Пансерраикос"
Футбол
 
22:54 01.02.2026
ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил "Пансерраикос"
ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил "Пансерраикос"
ПАОК нанес крупное поражение "Пансерраикосу" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Игроки ПАОКа
Игроки ПАОКа
Игроки ПАОКа. Архивное фото
Игроки ПАОКа. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПАОК нанес крупное поражение "Пансерраикосу" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча прошла в Салониках и завершилась со счетом 4:1 в пользу ПАОКа. В составе победителей отличились Александр Еремеев (5-я минута), Кирил Десподов (8), Димитрис Пелкас (19) и Алессандро Вольякко (26). Мяч у гостей забил Волней Фельтес (12).
Иван Саввиди - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Российский полузащитник Магомед Оздоев провел весь матч на скамейке запасных, нападающий Федор Чалов не был включен в заявку.
Матч предваряла минута молчания в память о семи болельщиках ПАОКа, которые погибли в результате ДТП в Румынии 27 января по пути во Францию на игру основного этапа Лиги Европы против "Лиона" (2:4). На 27-й минуте матч был приостановлен, после этого болельщики ПАОКа массово зажгли дымовые шашки в память о погибших.
ПАОК (44 очка) возглавил турнирную таблицу чемпионата Греции. "Пансерраикос" (8) занимает последнюю строчку. В следующем матче ПАОК в гостях сыграет с "Арисом" 8 февраля.
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы
30 января, 15:22
