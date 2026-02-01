https://ria.ru/20260201/futbol-2071590466.html
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
Вратарь "Кремонезе" Эмиль Аудеро пострадал из-за брошенной петарды на поле во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера". РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
