Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
Футбол
 
21:26 01.02.2026
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
Вратарь "Кремонезе" Эмиль Аудеро пострадал из-за брошенной петарды на поле во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера".
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"

Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" Аудеро в матче с "Интером"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вратарь "Кремонезе" Эмиль Аудеро пострадал из-за брошенной петарды на поле во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера".
"Кремонезе" принимает "Интер" в воскресенье. На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот.
После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.
Аудеро 29 лет. Он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Италии с "Ювентусом" в сезонах-2015/16 и 2016/17, а также Серию А и Суперкубок страны с "Интером" в сезоне-2023/24.
