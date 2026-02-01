Сен-Максимен покинул "Америку" после расистских нападок в адрес его детей

"Я решил вернуться домой, чтобы быть ближе к тем, кого люблю, и сосредоточиться на том, что действительно важно для меня. Я готов к новому вызову, новому началу, где смогу полностью посвятить себя футболу и вновь обрести радость игры, как в детстве, когда ничего не существовало, кроме удовольствия от игры. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, вдохновлял и любил меня на протяжении всего моего пути. Вы были моей силой и вдохновением. Я благодарен за все, что пережил, и с нетерпением жду начала новой главы в моей жизни. Спасибо "Америке" - я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали", - написал футболист.