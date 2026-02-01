Сен-Максимен покинул "Америку" после расистских нападок в адрес его детей

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Французский нападающий Аллан Сен-Максимен объявил об уходе из мексиканского клуба "Америка" после расистских нападок в адрес его детей.
28-летний француз выступал в составе клуба с августа 2025 года.
Матч АПЛ прервали из-за колясочника, оскорбившего темнокожего игрока
16 августа 2025, 00:26
"Проблема не в цвете кожи, а в цвете мыслей. Нападают на меня - это не проблема. Я вырос, я научился бороться с нападками, будь они скрытыми, завуалированными или прямыми. Но есть одна вещь, которую я никогда не потерплю, - это нападки на моих детей. Защита детей - мой приоритет, и я буду бороться изо всех сил, чтобы их уважали и любили, независимо от их происхождения или цвета кожи. Ненависти и дискриминации нет места в нашем обществе", - написал Сен-Максимен в Instagram*.
В воскресенье "Америка" сообщила об уходе игрока из команды, поблагодарила его за игру и пожелала удачи в будущей карьере. Также футболисты команды провели акцию против расизма и дискриминации перед матчем чемпионата Мексики против "Некаксы". Сен-Максимен в прощальном посте заявил, что готов к новым вызовам в карьере.
"Я решил вернуться домой, чтобы быть ближе к тем, кого люблю, и сосредоточиться на том, что действительно важно для меня. Я готов к новому вызову, новому началу, где смогу полностью посвятить себя футболу и вновь обрести радость игры, как в детстве, когда ничего не существовало, кроме удовольствия от игры. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, вдохновлял и любил меня на протяжении всего моего пути. Вы были моей силой и вдохновением. Я благодарен за все, что пережил, и с нетерпением жду начала новой главы в моей жизни. Спасибо "Америке" - я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали", - написал футболист.
Сен-Максимен является воспитанником "Сент-Этьена". На протяжении карьеры он также выступал в составе "Монако", немецкого "Ганновера", французских "Бастии" и "Ниццы", английского "Ньюкасла", саудовского "Аль-Ахли" и турецкого "Фенербахче".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Футболист "Ювентуса" Маккенни стал жертвой расистских оскорблений
25 августа 2025, 02:02