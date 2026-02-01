https://ria.ru/20260201/futbol-2071579958.html
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы
Футбольный клуб "Париж" объявил в соцсети X о переходе итальянского нападающего Чиро Иммобиле из "Болоньи". РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T19:02:00+03:00
2026-02-01T19:02:00+03:00
2026-02-01T19:21:00+03:00
футбол
спорт
италия
турция
чиро иммобиле
париж
болонья
суперкубок германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908046396_124:0:2048:1082_1920x0_80_0_0_17b621ecfebaea5cbd3648b4c741a6a3.jpg
https://ria.ru/20260201/record-2071576075.html
италия
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908046396_398:0:1880:1111_1920x0_80_0_0_ba447d85d04978d67145fd2e012b234e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, турция, чиро иммобиле, париж, болонья, суперкубок германии, бешикташ
Футбол, Спорт, Италия, Турция, Чиро Иммобиле, Париж, Болонья, Суперкубок Германии, Бешикташ
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы
Чемпион Европы по футболу Чиро Иммобиле перешел в "Париж"