"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Футбол
Футбол
 
19:02 01.02.2026 (обновлено: 19:21 01.02.2026)
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы
Футбольный клуб "Париж" объявил в соцсети X о переходе итальянского нападающего Чиро Иммобиле из "Болоньи".
футбол
спорт
италия
турция
чиро иммобиле
париж
болонья
суперкубок германии
италия
турция
спорт, италия, турция, чиро иммобиле, париж, болонья, суперкубок германии, бешикташ
Футбол, Спорт, Италия, Турция, Чиро Иммобиле, Париж, Болонья, Суперкубок Германии, Бешикташ
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы

Чемпион Европы по футболу Чиро Иммобиле перешел в "Париж"

© Фото : Пресс-служба "Лацио"Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Лацио"
Чиро Иммобиле. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Париж" объявил в соцсети X о переходе итальянского нападающего Чиро Иммобиле из "Болоньи".
Детали трансфера и контракта 35-летнего итальянца не разглашаются.
Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети X, Иммобиле подписал контракт до 2027 года. "Болонья" отпустила футболиста бесплатно. Иммобиле перешел в "россоблу" летом из турецкого "Бешикташа" на правах свободного агента, провел за "Болонью" девять матчей и не забил ни одного мяча.
Иммобиле с 2016 по 2024 год выступал за "Лацио", провел за "орлов" 340 матчей, в которых забил 207 мячей, став лучшим бомбардиром в истории римского клуба. Вместе с "Лацио" он завоевал Кубок и дважды - Суперкубок Италии. В его активе также Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" и Суперкубок Турции с "Бешикташем".
В 57 матчах за сборную Италии Иммобиле забил 17 голов, став в составе "скуадры адзурры" победителем чемпионата Европы 2020 года.
Футбол
 
