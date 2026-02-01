Рейтинг@Mail.ru
18:43 01.02.2026 (обновлено: 19:26 01.02.2026)
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит"
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит"
Колумбийский футболист Джон Дуран, который выступает на правах аренды в составе турецкого "Фенербахче", может продолжить карьеру в петербургском "Зените",... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, турция, фенербахче, зенит, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы, аль-наср
Футбол, Спорт, Турция, Фенербахче, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы, Аль-Наср
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Колумбийский футболист Джон Дуран, который выступает на правах аренды в составе турецкого "Фенербахче", может продолжить карьеру в петербургском "Зените", сообщает издание L'Equipe.
По информации издания, ранее основным вариантом для продолжения карьеры назывался переход 22-летнего форварда во французский "Лилль", но клуб отказался от идеи покупки игрока. "Зенит" остается одним из наиболее вероятных вариантов для перехода Дурана.
Права на игрока принадлежат саудовскому "Аль-Насру", который в январе 2025 года купил футболиста у английской "Астон Виллы". По версии портала Transfermarkt, за трансфер колумбийца саудовский клуб заплатил 77 миллионов евро. В июле Дуран был отправлен в аренду до конца сезона в "Фенербахче".
В декабре "Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против Дурана из-за его празднования гола во время матча чемпионата Турции. Тогда колумбиец, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах.
В текущем сезоне Дуран сыграл 21 матч в составе "Фенербахче" и забил пять голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в 32 миллиона евро.
Эмблема ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Защитник "Спортинга" близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ
