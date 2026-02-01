https://ria.ru/20260201/futbol-2071578645.html
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит"
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит"
Колумбийский футболист Джон Дуран, который выступает на правах аренды в составе турецкого "Фенербахче", может продолжить карьеру в петербургском "Зените",... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T18:43:00+03:00
2026-02-01T18:43:00+03:00
2026-02-01T19:26:00+03:00
футбол
спорт
турция
фенербахче
зенит
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
аль-наср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914389299_192:0:3833:2048_1920x0_80_0_0_7c08e5717751311b90a7f352757cfe50.jpg
https://ria.ru/20260201/record-2071576075.html
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914389299_647:0:3378:2048_1920x0_80_0_0_1a2d2bbc5e139213099e91a613182f98.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, турция, фенербахче, зенит, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы, аль-наср
Футбол, Спорт, Турция, Фенербахче, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы, Аль-Наср
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит"
Играющий в "Фенербахче" на правах аренды Дуран может перейти в "Зенит"