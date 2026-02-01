https://ria.ru/20260201/futbol-2071578336.html
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Футболисты клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" проиграли московской "Родине", которая выступает в Первой лиге, в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
РИА Новости Спорт
Новости
спорт, ростов, родина (москва), российская премьер-лига (рпл)
