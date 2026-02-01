Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Футбол
 
18:42 01.02.2026
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Футболисты клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" проиграли московской "Родине", которая выступает в Первой лиге, в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Ростов" проиграл "Родине" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

Клуб РПЛ "Ростов" проиграл "Родине" из Первой лиги в товарищеском матче

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Футболисты клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" проиграли московской "Родине", которая выступает в Первой лиге, в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба, в составе которого гол забил Папе Гуэйе (79-я минута).
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Родина" идет на третьей позиции в Первой лиге с 36 баллами.
