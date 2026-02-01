Рейтинг@Mail.ru
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:13 01.02.2026
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти
Мадридский "Реал" обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
футбол
спорт
винисиус жуниор
килиан мбаппе
хорхе де фрутос
райо вальекано
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://ria.ru/20260201/record-2071576075.html
спорт, винисиус жуниор, килиан мбаппе, хорхе де фрутос, райо вальекано, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Хорхе де Фрутос, Райо Вальекано, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти

"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти в допвремя

© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор
Полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"
Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье на домашнем стадионе "сливочных", завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (15-я минута) и Килиан Мбаппе (90+10). У гостей мяч забил Хорхе де Фрутос (49). На 80-й минуте красную карточку получил футболист "Райо Вальекано" Пате Сисс. На 13-й добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален его одноклубник Пеп Чаваррия.
"Реал" продлил победную серию в Ла Лиге до шести матчей и с 54 очками идет на втором месте в турнирной таблице. "Райо Вальекано" (22 очка) располагается на 17-й позиции.
В следующем туре 8 февраля на выезде сыграет с "Валенсией", "Райо Вальекано" днем ранее примет "Овьедо".
