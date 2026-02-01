Капитан "Наполи" порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Футболист "Наполи" Джованни Ди Лоренцо порвал крестообразную связку колена в матче чемпионата Италии против "Фиорентины", сообщил главный тренер клуба из Неаполя Антонио Конте.
"Наполи" 31 января на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0 в матче 23-го тура Серии А. Ди Лоренцо вышел в стартовом составе и был заменен на 30-й минуте встречи.
"Календарь влияет на травматизм футболистов. Игроки должны отдыхать, а вместо этого им приходится играть каждые два-три дня. Ограничения по составу следует снять. При 60-70 матчах в год составы обязательно должны быть расширены. Похоже, у Ди Лоренцо порваны крестообразные связки. Ребята делают нечто невероятное. Сегодня мы потеряли ключевого игрока. Постоянное участие в большем количестве соревнований ради экономических соображений не имеет смысла", - приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Ди Лоренцо 32 года. Он выступает за "Наполи" с лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 32 матча и забил один мяч. Неаполитанская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков. В среду "Наполи" потерпел поражение в матче последнего, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" (2:3) и занял 30-е место в турнирной таблице, завершив выступление в турнире.
