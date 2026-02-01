Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Наполи" порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной"
Футбол
 
00:48 01.02.2026 (обновлено: 01:08 01.02.2026)
Капитан "Наполи" порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной"
Капитан "Наполи" порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Капитан "Наполи" порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной"
Футболист "Наполи" Джованни Ди Лоренцо порвал крестообразную связку колена в матче чемпионата Италии против "Фиорентины", сообщил главный тренер клуба из... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, неаполь, джованни ди лоренцо, антонио конте, джанлука ди марцио, наполи, фиорентина, челси, серия а (чемпионат италии по футболу), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Неаполь, Джованни Ди Лоренцо, Антонио Конте, Джанлука Ди Марцио, Наполи, Фиорентина, Челси, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Лига чемпионов УЕФА
Капитан "Наполи" порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной"

Капитан "Наполи" Ди Лоренцо порвал крестообразную связку в матче с "Фиорентиной"

Джованни ди Лоренцо
Джованни ди Лоренцо - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© официальный твиттер клуба "Наполи"
Джованни ди Лоренцо. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Футболист "Наполи" Джованни Ди Лоренцо порвал крестообразную связку колена в матче чемпионата Италии против "Фиорентины", сообщил главный тренер клуба из Неаполя Антонио Конте.
"Наполи" 31 января на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0 в матче 23-го тура Серии А. Ди Лоренцо вышел в стартовом составе и был заменен на 30-й минуте встречи.
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы
Вчера, 21:19
"Календарь влияет на травматизм футболистов. Игроки должны отдыхать, а вместо этого им приходится играть каждые два-три дня. Ограничения по составу следует снять. При 60-70 матчах в год составы обязательно должны быть расширены. Похоже, у Ди Лоренцо порваны крестообразные связки. Ребята делают нечто невероятное. Сегодня мы потеряли ключевого игрока. Постоянное участие в большем количестве соревнований ради экономических соображений не имеет смысла", - приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Ди Лоренцо 32 года. Он выступает за "Наполи" с лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 32 матча и забил один мяч. Неаполитанская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков. В среду "Наполи" потерпел поражение в матче последнего, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" (2:3) и занял 30-е место в турнирной таблице, завершив выступление в турнире.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
31 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Наполи
2 : 1
Фиорентина
11‎’‎ • Антонио Вергара
(Алекс Мерет)
49‎’‎ • Мигель Гутьеррес
(Антонио Вергара)
57‎’‎ • Манор Соломон
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортНеапольДжованни Ди ЛоренцоАнтонио КонтеДжанлука Ди МарциоНаполиФиорентинаЧелсиСерия А (чемпионат Италии по футболу)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
