https://ria.ru/20260201/figuristy-2071569822.html
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам
Никита Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T17:22:00+03:00
2026-02-01T17:22:00+03:00
2026-02-01T17:28:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
владислав дикиджи
глеб лутфуллин
анастасия мишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071569677_0:0:2913:1638_1920x0_80_0_0_137489d9b9c93903d77c7555b5e4d6df.jpg
https://ria.ru/20260131/valieva-2071478050.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071569677_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6dcabc68dab2583cfcd49c42d7deca70.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, москва, владислав дикиджи, глеб лутфуллин, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам
Никита Сарновский обошел Владислава Дикиджи на ЧР по прыжкам среди фигуристов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Никита Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве.
Сарновский получил 193,42 балла. Вторым стал Владислав Дикиджи (186,73 балла), третьим - Глеб Лутфуллин (169,55).
В состязаниях спортивных пар победителями чемпионата России по прыжкам стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 52,06 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 50,84 балла. Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков - 45,43.