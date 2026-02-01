Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Никита Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве.

В состязаниях спортивных пар победителями чемпионата России по прыжкам стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 52,06 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 50,84 балла. Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков - 45,43.