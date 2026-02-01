Рейтинг@Mail.ru
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:22 01.02.2026
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам
Никита Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам

Никита Сарновский обошел Владислава Дикиджи на ЧР по прыжкам среди фигуристов

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Никита Сарновский стал победителем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов, который проходит в Москве.
Сарновский получил 193,42 балла. Вторым стал Владислав Дикиджи (186,73 балла), третьим - Глеб Лутфуллин (169,55).
В состязаниях спортивных пар победителями чемпионата России по прыжкам стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 52,06 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 50,84 балла. Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков - 45,43.
