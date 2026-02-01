https://ria.ru/20260201/figuristy-2071556074.html
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Фигурист Дмитрий Козловский, выигравший серебро чемпионата России по прыжкам в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что он и его партнерша хотят...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071555759_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_3ee3db2859c1631e9378bcc4473ba687.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выигравший серебро чемпионата России по прыжкам в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что он и его партнерша хотят побеждать на любом турнире.
Победу на чемпионате России по прыжкам одержали Анастасия Мишина
и Александр Галлямов
. Пара набрала 52,06 балла. Второе место заняли Бойкова и Козловский
(50,84). На третьем месте расположились Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43).
«
"Не очень понимаю, как комментировать турнир. Он проходящий, это больше развлечение, нежели ответственное соревнование. Мы приехали получить максимальное удовольствие, попробовать четверной выброс в рамках чемпионата. Хорошее настроение получили, это самое главное. Все равно на любом турнире хочется побеждать. Сегодня не получилось", - сказал Козловский.
"У меня был лютый стресс на первой тренировке. Тяжело поместиться в метраж арены 23 метра. Это отображается на четверном, потому что мы делаем его на большой скорости с дуги. Но сегодня днем было нормально, привыкли. Почти довольны. Если бы получился четверной выброс, было бы вообще классно", - добавила Бойкова.