Рейтинг@Mail.ru
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:29 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/figuristy-2071556074.html
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Фигурист Дмитрий Козловский, выигравший серебро чемпионата России по прыжкам в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что он и его партнерша хотят... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T15:29:00+03:00
2026-02-01T15:29:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
дмитрий козловский
александра бойкова
анастасия мишина
александр галлямов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071555759_0:295:2949:1954_1920x0_80_0_0_90c147a1237c52ff18fcf1c17238c3bf.jpg
https://ria.ru/20260131/valieva-2071478050.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071555759_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_3ee3db2859c1631e9378bcc4473ba687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, дмитрий козловский, александра бойкова, анастасия мишина, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Россия, Дмитрий Козловский, Александра Бойкова, Анастасия Мишина, Александр Галлямов
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам

Фигурист Козловский: на любом турнире хочется побеждать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в финале соревнований спортивных пар на чемпионате России 2026 по прыжкам
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в финале соревнований спортивных пар на чемпионате России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в финале соревнований спортивных пар на чемпионате России 2026 по прыжкам
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выигравший серебро чемпионата России по прыжкам в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что он и его партнерша хотят побеждать на любом турнире.
Победу на чемпионате России по прыжкам одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Пара набрала 52,06 балла. Второе место заняли Бойкова и Козловский (50,84). На третьем месте расположились Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43).
«
"Не очень понимаю, как комментировать турнир. Он проходящий, это больше развлечение, нежели ответственное соревнование. Мы приехали получить максимальное удовольствие, попробовать четверной выброс в рамках чемпионата. Хорошее настроение получили, это самое главное. Все равно на любом турнире хочется побеждать. Сегодня не получилось", - сказал Козловский.
"У меня был лютый стресс на первой тренировке. Тяжело поместиться в метраж арены 23 метра. Это отображается на четверном, потому что мы делаем его на большой скорости с дуги. Но сегодня днем было нормально, привыкли. Почти довольны. Если бы получился четверной выброс, было бы вообще классно", - добавила Бойкова.
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт
31 января, 21:38
 
Фигурное катаниеСпортРоссияДмитрий КозловскийАлександра БойковаАнастасия МишинаАлександр Галлямов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала