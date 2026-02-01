Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выигравший серебро чемпионата России по прыжкам в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что он и его партнерша хотят побеждать на любом турнире.

"Не очень понимаю, как комментировать турнир. Он проходящий, это больше развлечение, нежели ответственное соревнование. Мы приехали получить максимальное удовольствие, попробовать четверной выброс в рамках чемпионата. Хорошее настроение получили, это самое главное. Все равно на любом турнире хочется побеждать. Сегодня не получилось", - сказал Козловский.

"У меня был лютый стресс на первой тренировке. Тяжело поместиться в метраж арены 23 метра. Это отображается на четверном, потому что мы делаем его на большой скорости с дуги. Но сегодня днем было нормально, привыкли. Почти довольны. Если бы получился четверной выброс, было бы вообще классно", - добавила Бойкова.