Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник

"Я не знаю, на что могут рассчитывать на Олимпийских играх Аделия Петросян и Петр Гуменник. Да и как мы можем их обременять какими-то нашими ожиданиями? У них непростая ситуация, так как без рейтинга они начинают короткую программу вообще первыми", - сказала Роднина.

"И это даже не вопрос того, привыкли к ним судьи или нет, знают ли они программы наших фигуристов или нет. Это неверное мнение. Каждый судья перед началом выступлений уже знает состав участников, их программы и то, на что может рассчитывать тот или иной спортсмен. А дальше они уже смотрят чистоту и четкость исполнения программ, художественное впечатление, а это все-таки эмоции каждого отдельного человека. Будем болеть и переживать за Аделию и Петра", - добавила собеседница агентства.