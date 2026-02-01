https://ria.ru/20260201/figuristy-2071520882.html
Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила РИА Новости, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпийских играх 2026 года окажутся в... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T09:58:00+03:00
2026-02-01T09:58:00+03:00
2026-02-01T10:16:00+03:00
фигурное катание
спорт
ирина роднина
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056949639_882:0:2875:1121_1920x0_80_0_0_fa5382efb1f96ed8c041cddfdf126a83.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056949639_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_bfc8fb398acd0600448958e7eb29e124.jpg
спорт, ирина роднина, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила РИА Новости, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпийских играх 2026 года окажутся в невыгодной ситуации, поскольку они начнут турнир в качестве спортсменов с минимальным рейтингом.
Соревнования пройдут 6-22 февраля.
«
"Я не знаю, на что могут рассчитывать на Олимпийских играх Аделия Петросян и Петр Гуменник. Да и как мы можем их обременять какими-то нашими ожиданиями? У них непростая ситуация, так как без рейтинга они начинают короткую программу вообще первыми", - сказала Роднина.
"И это даже не вопрос того, привыкли к ним судьи или нет, знают ли они программы наших фигуристов или нет. Это неверное мнение. Каждый судья перед началом выступлений уже знает состав участников, их программы и то, на что может рассчитывать тот или иной спортсмен. А дальше они уже смотрят чистоту и четкость исполнения программ, художественное впечатление, а это все-таки эмоции каждого отдельного человека. Будем болеть и переживать за Аделию и Петра", - добавила собеседница агентства.