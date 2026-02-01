Рейтинг@Mail.ru
Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник
Фигурное катание
 
09:58 01.02.2026 (обновлено: 10:16 01.02.2026)
Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник
Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник
спорт, ирина роднина, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Российская фигуристка Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила РИА Новости, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпийских играх 2026 года окажутся в невыгодной ситуации, поскольку они начнут турнир в качестве спортсменов с минимальным рейтингом.
Соревнования пройдут 6-22 февраля.
«
"Я не знаю, на что могут рассчитывать на Олимпийских играх Аделия Петросян и Петр Гуменник. Да и как мы можем их обременять какими-то нашими ожиданиями? У них непростая ситуация, так как без рейтинга они начинают короткую программу вообще первыми", - сказала Роднина.
"И это даже не вопрос того, привыкли к ним судьи или нет, знают ли они программы наших фигуристов или нет. Это неверное мнение. Каждый судья перед началом выступлений уже знает состав участников, их программы и то, на что может рассчитывать тот или иной спортсмен. А дальше они уже смотрят чистоту и четкость исполнения программ, художественное впечатление, а это все-таки эмоции каждого отдельного человека. Будем болеть и переживать за Аделию и Петра", - добавила собеседница агентства.
Опрос
Вы будете следить за Олимпиадой?
Проголосовали:14703
