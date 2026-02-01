https://ria.ru/20260201/efremova-2071510635.html
Представляющая Францию уроженка Москвы выиграла юниорский Australian Open
Представляющая Францию уроженка Москвы выиграла юниорский Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Представляющая Францию уроженка Москвы выиграла юниорский Australian Open
Представительница Франции Ксения Ефремова обыграла россиянку Екатерину Тупицыну в финале женского юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии, проходящего РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Новости
Представляющая Францию уроженка Москвы выиграла юниорский Australian Open
Уроженка Москвы Ефремова выиграла юниорский Australian Open
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представительница Франции Ксения Ефремова обыграла россиянку Екатерину Тупицыну в финале женского юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча закончилась победой уроженки Москвы со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.
Ефремовой 16 лет. Она впервые в карьере выиграла юниорский турнир Большого шлема.