Боксер Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский боксер Бахрам Муртазалиев уступил британцу Джошу Келли в поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

Келли 31 год. Прошедший поединок стал для него 20-м на профессиональном ринге, а победа - 18-й в карьере, также на его счету одно поражение и одна ничья.