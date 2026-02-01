Боксер Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский боксер Бахрам Муртазалиев уступил британцу Джошу Келли в поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.
Поединок, прошедший в городе Ньюкасл-апон-Тайн, продлился все 12 раундов, и завершился победой Келли решением большинства судей.
Муртазалиев нокаутировал сына Цзю в бою за титул IBF
20 октября 2024, 08:13
Муртазалиеву 33 года. Он потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге, также в его активе 23 победы. В апреле 2024 года россиянин завоевал титул IBF, победив немца эквадорского происхождения Джека Кулкая, а в октябре того же года защитил пояс, одолел представляющего Австралию Тима Цзю - сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.
Келли 31 год. Прошедший поединок стал для него 20-м на профессиональном ринге, а победа - 18-й в карьере, также на его счету одно поражение и одна ничья.
01 февраля 2026 • начало в 01:00
Бой не начался
Бахрам МуртазалиевРоссия
Джошуа КеллиВеликобритания