"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил об аренде ивуарийского футболиста Жереми Бога у французской "Ниццы". РИА Новости Спорт, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил об аренде ивуарийского футболиста Жереми Бога у французской "Ниццы".
Срок арендного соглашения 29-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Контракт также включает в себя опцию выкупа футболиста за 4,8 миллиона евро.
На протяжении карьеры Бога выступал в системе "Челси", а также во французском "Ренне", испанской "Гранаде", английском "Бирмингеме", итальянских "Сассуоло" и "Аталанте". В активе нападающего 21 матч и два гола в составе сборной Кот-д'Ивуара, вместе с которой он выиграл Кубок африканских наций 2023 года.