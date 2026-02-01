Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона
Футбол
 
22:14 01.02.2026
"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона
"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона
Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил об аренде ивуарийского футболиста Жереми Бога у французской "Ниццы".
спорт, кот-д'ивуар, жереми бога, ювентус, ницца, челси
Футбол, Спорт, Кот-д'Ивуар, Жереми Бога, Ювентус, Ницца, Челси
"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона

"Ювентус" арендовал Жереми Бога у "Ниццы" до конца текущего сезона

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил об аренде ивуарийского футболиста Жереми Бога у французской "Ниццы".
Срок арендного соглашения 29-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Контракт также включает в себя опцию выкупа футболиста за 4,8 миллиона евро.
На протяжении карьеры Бога выступал в системе "Челси", а также во французском "Ренне", испанской "Гранаде", английском "Бирмингеме", итальянских "Сассуоло" и "Аталанте". В активе нападающего 21 матч и два гола в составе сборной Кот-д'Ивуара, вместе с которой он выиграл Кубок африканских наций 2023 года.
Болельщики попали петардой во вратаря "Кремонезе" в матче с "Интером"
Футбол Спорт Кот-д'Ивуар Жереми Бога Ювентус Ницца Челси
 
