Баскетбол
 
17:15 01.02.2026 (обновлено: 17:27 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/basketbol-2071568955.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл саратовский "Автодор" в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 78:76 (19:18, 22:15, 13:19, 24:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал набравший 22 очка центровой "Автодора" Ален Хаджибегович, также дабл-дабл в активе Игоря Вольхина (17 очков, 10 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал Джеремайя Мартин (21).
Единая Лига ВТБ
01 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Автодор
76 : 78
Локомотив-Кубань
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив-Кубань" с 17 победами и 9 поражениями занимает третье место в таблице, "Автодор" (5-20) идет десятым.
В следующем матче лиги "Локомотив-Кубань" 4 февраля на выезде сыграет против "Нижнего Новгорода", "Автодор" четырьмя днями позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.
БаскетболСпортСаратовИгорь ВольхинДжеремайя МартинБК АвтодорЕдиная Лига ВТБПБК Локомотив-Кубань
 
