https://ria.ru/20260201/basketbol-2071568955.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл саратовский "Автодор" в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T17:15:00+03:00
2026-02-01T17:15:00+03:00
2026-02-01T17:27:00+03:00
баскетбол
спорт
саратов
игорь вольхин
джеремайя мартин
бк автодор
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156351/83/1563518385_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d51308a3a5f85145358c92c4cb25b2c7.jpg
https://ria.ru/20260201/tsska-2071562654.html
саратов
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156351/83/1563518385_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1f4d64476c0efec1500ac30d4ccde57f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, саратов, игорь вольхин, джеремайя мартин, бк автодор, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
Баскетбол, Спорт, Саратов, Игорь Вольхин, Джеремайя Мартин, БК Автодор, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань
"Локомотив-Кубань" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" на выезде обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ