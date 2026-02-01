Рейтинг@Mail.ru
Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
19:47 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/averbuh-2071583715.html
Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием
Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием
Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с РИА Новости назвал событием выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, которое... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T19:47:00+03:00
2026-02-01T19:47:00+03:00
фигурное катание
спорт
илья авербух
камила валиева
алиса двоеглазова
спорт, илья авербух, камила валиева, алиса двоеглазова
Фигурное катание, Спорт, Илья Авербух, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова
Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием

Авербух назвал первое выступление Валиевой после возвращения в спорт событием

Камила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с РИА Новости назвал событием выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, которое стало для нее первым после возвращения в спорт.
19-летняя Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале. В финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам
Вчера, 18:56
"Возвращение на лед Камилы Валиевой стало событием. Видно, что она работает, набирает форму. Ни о каких прогнозах сейчас не может быть и речи. Надо поддерживать ее, впереди еще много работы", - сказал Авербух.
"Главное, что мы увидели Камилу и то, что в том виде, в котором она сейчас, она прекрасно прыгает четверной. Это здорово! Значит, все в руках Камилы и тренерского штаба. Сейчас надо очень много работать над физикой и над тем, чтобы набирать серьезную форму", - добавил он.
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) в субботу выступила в четвертьфинале турнира женщин на чемпионате России по прыжкам. Затем она приняла участие в соревнованиях дуэтов в паре с супругом Макаром Игнатовым. Это первый официальный старт Трусовой с ноября 2022 года. Спортсменка в августе 2025 года родила сына.
"Также отметил бы Сашу Трусову, которая через пять месяцев после рождения ребенка находится в такой форме. При серьезной работе она может оказать серьезную конкуренцию. Знаю ее характер и настрой", - отметил собеседник агентства.
Победительницей чемпионата России по прыжкам стала фигуристка Алиса Двоеглазова. Второе место заняла Дина Хуснутдинова, третьей стала Дарья Садкова. "Здорово выступили наши девочки, которые заняли первое, второе и третье места. Алиса Двоеглазова прекрасно выступила и на чемпионате России, выиграла произвольную программу и показала очень высокий уровень", - отметил Авербух.
Фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт
31 января, 21:38
 
Фигурное катаниеСпортИлья АвербухКамила ВалиеваАлиса Двоеглазова
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
