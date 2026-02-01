Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с РИА Новости назвал событием выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, которое стало для нее первым после возвращения в спорт.

"Главное, что мы увидели Камилу и то, что в том виде, в котором она сейчас, она прекрасно прыгает четверной. Это здорово! Значит, все в руках Камилы и тренерского штаба. Сейчас надо очень много работать над физикой и над тем, чтобы набирать серьезную форму", - добавил он.