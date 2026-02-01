Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного шлема

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на Открытом чемпионате Австралии стал самым молодым теннисистом Открытой эры, завоевавшим титулы на всех четырех турнирах Большого шлема.

Алькарас впервые выиграл Australian Open, он также является двукратным победителем Открытого чемпионата США (2022, 2025), Уимблдона (2023, 2024) и Открытого чемпионата Франции (2024, 2025). Всего на его счету 25 титулов в одиночном разряде.