Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного шлема
Теннис
 
14:52 01.02.2026
Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного шлема
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на Открытом чемпионате Австралии стал самым молодым теннисистом Открытой эры, завоевавшим титулы на...
Новости
спорт, australian open, рафаэль надаль, карлос алькарас, новак джокович
Теннис, Спорт, Australian Open, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Новак Джокович
Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного шлема

Алькарас в 22 года стал самым молодым обладателем карьерного шлема

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на Открытом чемпионате Австралии стал самым молодым теннисистом Открытой эры, завоевавшим титулы на всех четырех турнирах Большого шлема.
В воскресенье Алькарас обыграл 10-кратного обладателя титула Australian Open серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Испанец одержал победу в своем первом в карьере финале турнира.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
01 февраля 2026 • начало в 11:45
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 12:66:26:37:5
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
В возрасте 22 лет испанец стал самым молодым обладателем карьерного шлема в Открытой эре, превзойдя достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля, установленное в 2010 году, когда тому было 24 года. Алькарас стал шестым теннисистом Открытой эры, оформившим карьерный шлем, после австралийца Рода Лейвера, американца Андре Агасси, швейцарца Роджера Федерера, Надаля и Джоковича.
Алькарас впервые выиграл Australian Open, он также является двукратным победителем Открытого чемпионата США (2022, 2025), Уимблдона (2023, 2024) и Открытого чемпионата Франции (2024, 2025). Всего на его счету 25 титулов в одиночном разряде.
ТеннисСпортAustralian OpenРафаэль НадальКарлос АлькарасНовак Джокович
 
