Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного шлема

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы на Открытом чемпионате Австралии стал самым молодым теннисистом Открытой эры, завоевавшим титулы на всех четырех турнирах Большого шлема.
В воскресенье Алькарас обыграл 10-кратного обладателя титула Australian Open серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Испанец одержал победу в своем первом в карьере финале турнира.
Australian Open ATP
01 февраля 2026 • начало в 11:45
Завершен
В возрасте 22 лет испанец стал самым молодым обладателем карьерного шлема в Открытой эре, превзойдя достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля, установленное в 2010 году, когда тому было 24 года. Алькарас стал шестым теннисистом Открытой эры, оформившим карьерный шлем, после австралийца Рода Лейвера, американца Андре Агасси, швейцарца Роджера Федерера, Надаля и Джоковича.
Алькарас впервые выиграл Australian Open, он также является двукратным победителем Открытого чемпионата США (2022, 2025), Уимблдона (2023, 2024) и Открытого чемпионата Франции (2024, 2025). Всего на его счету 25 титулов в одиночном разряде.
