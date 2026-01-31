Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор

СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Организаторам межконтинентального заплыва через Босфор, в ходе которого скончался российский пловец Николай Свечников, необходимо озаботиться увеличением числа каноэ и лодок для улучшения безопасности и возможности отследить пловцов, самочувствие которых в воде резко ухудшилось, сказала РИА Новости заслуженный мастер спорта по плаванию на открытой воде Наталья Панкина.

По ее словам, Босфорский заплыв – "очень классный и яркий".

"Но мне, например, как тренеру, у которого есть опыт проведения соревнований, хотелось, чтобы они все-таки добавили больше единиц для безопасности. Больше даже, наверное, не лодок, а каноэ каких-то, потому что в эту плывущую толпу нельзя добавить что-то с мотором - это очень опасно. А именно каких-то сопровождающих каноэ, когда человек может поднять руку, когда ему стало плохо. На 2-2,5 тысячи человек это обязательно", - сказала Панкина.

"Когда произошло это несчастье с нашим соотечественником (Свечниковым – ред.), у одной из моих спортсменок случилась паническая атака во время заплыва через Босфор. Она сказала, что когда она остановилась и подняла руку вверх, никого не было вокруг из организаторов - никаких каноэ, никаких лодок, к сожалению, не к кому было обратиться. Она сама знает, как себя успокоить, как справиться с панической атакой, поэтому она успокоилась, полежала на спине и продолжила дальше плыть. Но были моменты, так как там очень сильное течение, то у нее был такой страх, что она плывет куда-то не туда, течение разворачивает. И опять не было никого из организаторов, кто мог бы ее правильно направить", - отметила спортсменка.

Также, отметила Панкина, спортсмены из ее клуба уплывали на противоположный берег Босфора и потом делали "сумасшедший крюк", их никто не останавливал, когда они двигались в совершенно противоположном направлении.

"Хотелось бы, чтобы добавили больше сопровождающих единиц, которые бы направляли пловцов, которые откликались бы, если пловцам плохо, то есть постараться уменьшить наверное количество вот таких ситуаций, когда пловцу может стать плохо, словить паническую атаку и из-за этого утонуть... Но было бы круто, чтобы организаторы уделили больше внимания и больше акцент на безопасность на воде", - отметила она.

По ее словам, данный заплыв хорош для начинающих, так как он "не тяжелый", но показывает все классные стороны открытой воды, когда нужно учиться ориентироваться, чувствовать течение, когда нужно не пропустить финишный створ при плавании в таком широком пространстве.

Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре объявили стоимость участия в очередном заплыве, запланированном на 23 августа, она выросла на 100 евро, до 650 евро (около 60 тысяч рублей), а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило ранее РИА Новости. Онлайн-регистрация на новый заплыв будет открыта со 2 февраля по 19 апреля.

Организаторы отметили, что в общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов.