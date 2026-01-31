Рейтинг@Mail.ru
Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/zaplyv-2071388082.html
Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор
Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор
Организаторам межконтинентального заплыва через Босфор, в ходе которого скончался российский пловец Николай Свечников, необходимо озаботиться увеличением числа... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T09:30:00+03:00
2026-01-31T09:30:00+03:00
стамбул
босфор
москва
николай свечников
плавание
наталья панкина
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153382/55/1533825556_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_99914523c63e9c6f7d88481d076d5842.jpg
https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069103419.html
https://ria.ru/20260121/bosfor-2069325793.html
https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069752753.html
стамбул
босфор
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153382/55/1533825556_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d6471c8131e1c4744194ce4ee162278e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, босфор, москва, николай свечников, плавание, наталья панкина, спорт
Стамбул, Босфор, Москва, Николай Свечников, Плавание, Наталья Панкина, Спорт
Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор

Панкина призвала увеличить число каноэ для помощи участникам Босфорского заплыва

© Pixabay / Engin_AkyurtВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Pixabay / Engin_Akyurt
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Организаторам межконтинентального заплыва через Босфор, в ходе которого скончался российский пловец Николай Свечников, необходимо озаботиться увеличением числа каноэ и лодок для улучшения безопасности и возможности отследить пловцов, самочувствие которых в воде резко ухудшилось, сказала РИА Новости заслуженный мастер спорта по плаванию на открытой воде Наталья Панкина.
По ее словам, Босфорский заплыв – "очень классный и яркий".
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков
21 января, 21:55
"Но мне, например, как тренеру, у которого есть опыт проведения соревнований, хотелось, чтобы они все-таки добавили больше единиц для безопасности. Больше даже, наверное, не лодок, а каноэ каких-то, потому что в эту плывущую толпу нельзя добавить что-то с мотором - это очень опасно. А именно каких-то сопровождающих каноэ, когда человек может поднять руку, когда ему стало плохо. На 2-2,5 тысячи человек это обязательно", - сказала Панкина.
"Когда произошло это несчастье с нашим соотечественником (Свечниковым – ред.), у одной из моих спортсменок случилась паническая атака во время заплыва через Босфор. Она сказала, что когда она остановилась и подняла руку вверх, никого не было вокруг из организаторов - никаких каноэ, никаких лодок, к сожалению, не к кому было обратиться. Она сама знает, как себя успокоить, как справиться с панической атакой, поэтому она успокоилась, полежала на спине и продолжила дальше плыть. Но были моменты, так как там очень сильное течение, то у нее был такой страх, что она плывет куда-то не туда, течение разворачивает. И опять не было никого из организаторов, кто мог бы ее правильно направить", - отметила спортсменка.
Также, отметила Панкина, спортсмены из ее клуба уплывали на противоположный берег Босфора и потом делали "сумасшедший крюк", их никто не останавливал, когда они двигались в совершенно противоположном направлении.
"Хотелось бы, чтобы добавили больше сопровождающих единиц, которые бы направляли пловцов, которые откликались бы, если пловцам плохо, то есть постараться уменьшить наверное количество вот таких ситуаций, когда пловцу может стать плохо, словить паническую атаку и из-за этого утонуть... Но было бы круто, чтобы организаторы уделили больше внимания и больше акцент на безопасность на воде", - отметила она.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Мать пропавшего пловца Свечникова пожаловалась на организаторов заплыва
21 января, 15:04
По ее словам, данный заплыв хорош для начинающих, так как он "не тяжелый", но показывает все классные стороны открытой воды, когда нужно учиться ориентироваться, чувствовать течение, когда нужно не пропустить финишный створ при плавании в таком широком пространстве.
Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре объявили стоимость участия в очередном заплыве, запланированном на 23 августа, она выросла на 100 евро, до 650 евро (около 60 тысяч рублей), а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило ранее РИА Новости. Онлайн-регистрация на новый заплыв будет открыта со 2 февраля по 19 апреля.
Организаторы отметили, что в общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву. Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
23 января, 07:00
 
СтамбулБосфорМоскваНиколай СвечниковПлаваниеНаталья ПанкинаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала