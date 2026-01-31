Рейтинг@Mail.ru
Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/zaplyv-2071382081.html
Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор
Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор
Потенциальным участникам заплыва через Босфор нужно тщательно следить за здоровьем и проходить медосмотры, а в день заплыва стоит отказаться от состязания в... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T08:17:00+03:00
2026-01-31T08:17:00+03:00
стамбул
николай свечников
спорт
босфор
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg
https://ria.ru/20260131/bosfor-2071372116.html
https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069103419.html
https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069752753.html
стамбул
босфор
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e0b211cf167b838f00c901b8176b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, николай свечников, спорт, босфор, плавание
Стамбул, Николай Свечников, Спорт, Босфор, Плавание
Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор

Пловчиха Панкина посоветовала не участвовать в заплывах при плохом самочувствии

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Потенциальным участникам заплыва через Босфор нужно тщательно следить за здоровьем и проходить медосмотры, а в день заплыва стоит отказаться от состязания в случае плохого самочувствия, важно учитывать и фактор гидрокостюма, рассказала РИА Новости заслуженный мастер спорта по плаванию на открытой воде Наталья Панкина.
По ее словам, от инфаркта, инсульта и от того, что оторвется тромб, никто не застрахован, чаще всего эти факторы становятся причиной летальных исходов на соревнованиях.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор
Вчера, 04:05
"Но еще и бывает плохое самочувствие. Люди встали, проснулись - им плохо. Они закинули каких-то болеутоляющих или же каких-то таблеток от температуры и погнали вперед, потому что они же приехали, они же купили слот, они же готовились. Несмотря на свое самочувствие, они идут дальше. Очень много таких примеров было. Нужно чаще проходить медосмотр, чтобы избежать всех этих моментов. Если утром ты встал в день своего старта и чувствуешь себя плохо, ни в коем случае не надо стартовать. Нужно просто лечь, поспать, отдохнуть и в следующий раз приехать и сделать этот заплыв, забег, заезд", - сказала Панкина.
По ее словам, одним из факторов, влияющих на состояние спортсмена, является новый гидрокостюм или стартовый купальный костюм, позволяющие плыть быстрее за счет создаваемой ими компрессии тела, чтобы поднимать и удерживать его.
"Соответственно, если неопытный человек надел неопробованный костюм, то если размер меньше, чем должно быть, он просто может перетянуть горло. Идёт такой накопительный эффект: кислород поступает плохо, и люди начинают задыхаться. Я знаю, что на некоторых соревнованиях в России от этого люди умирали. Кого-то спасали, кого-то нет. Поэтому никогда не стартуйте в новых плавательных костюмах, особенно если это гидрокостюм или специальные стартовые костюмы, которые могут просто перетянуть артерию, перетянуть шею", - рассказала Панкина.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков
21 января, 21:55
Ранее организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре объявили стоимость участия в очередном заплыве, запланированном на 23 августа, она выросла на 100 евро - до 650 евро, выяснило РИА Новости. Онлайн-регистрация на новый заплыв будет открыта с 2 февраля по 19 апреля. В общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Его тело было найдено в январе 2026 года.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
23 января, 07:00
 
СтамбулНиколай СвечниковСпортБосфорПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала