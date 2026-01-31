Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор

СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Потенциальным участникам заплыва через Босфор нужно тщательно следить за здоровьем и проходить медосмотры, а в день заплыва стоит отказаться от состязания в случае плохого самочувствия, важно учитывать и фактор гидрокостюма, рассказала РИА Новости заслуженный мастер спорта по плаванию на открытой воде Наталья Панкина.

По ее словам, от инфаркта, инсульта и от того, что оторвется тромб, никто не застрахован, чаще всего эти факторы становятся причиной летальных исходов на соревнованиях.

"Но еще и бывает плохое самочувствие. Люди встали, проснулись - им плохо. Они закинули каких-то болеутоляющих или же каких-то таблеток от температуры и погнали вперед, потому что они же приехали, они же купили слот, они же готовились. Несмотря на свое самочувствие, они идут дальше. Очень много таких примеров было. Нужно чаще проходить медосмотр, чтобы избежать всех этих моментов. Если утром ты встал в день своего старта и чувствуешь себя плохо, ни в коем случае не надо стартовать. Нужно просто лечь, поспать, отдохнуть и в следующий раз приехать и сделать этот заплыв, забег, заезд", - сказала Панкина.

По ее словам, одним из факторов, влияющих на состояние спортсмена, является новый гидрокостюм или стартовый купальный костюм, позволяющие плыть быстрее за счет создаваемой ими компрессии тела, чтобы поднимать и удерживать его.

"Соответственно, если неопытный человек надел неопробованный костюм, то если размер меньше, чем должно быть, он просто может перетянуть горло. Идёт такой накопительный эффект: кислород поступает плохо, и люди начинают задыхаться. Я знаю, что на некоторых соревнованиях в России от этого люди умирали. Кого-то спасали, кого-то нет. Поэтому никогда не стартуйте в новых плавательных костюмах, особенно если это гидрокостюм или специальные стартовые костюмы, которые могут просто перетянуть артерию, перетянуть шею", - рассказала Панкина.

Ранее организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре объявили стоимость участия в очередном заплыве, запланированном на 23 августа, она выросла на 100 евро - до 650 евро, выяснило РИА Новости. Онлайн-регистрация на новый заплыв будет открыта с 2 февраля по 19 апреля. В общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов.