Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:38 31.01.2026 (обновлено: 11:36 01.02.2026)
Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт
Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт
Камила Валиева и Александра Трусова хорошо пошумели на первом старте после пауз в карьере. РИА Новости Спорт рассказывает, чем чемпионки удивили на чемпионате... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
фигурное катание
спорт
камила валиева
марк кондратюк
макар игнатов
авторы риа новости спорт
спорт, камила валиева, марк кондратюк, макар игнатов, авторы риа новости спорт
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Камила Валиева и Александра Трусова хорошо пошумели на первом старте после пауз в карьере. РИА Новости Спорт рассказывает, чем чемпионки удивили на чемпионате России по прыжкам.

Овации от Тарасовой

Несмотря на крепкий мороз, фанаты Валиевой начали собираться у "Навка Арены" с огромными мешками подарков задолго до начала турнира, который для их любимицы должен был стать первым официальным стартом после двухлетнего перерыва.
Валиева выиграла аналогичный турнир 2022 года, который запомнился, прежде всего, царившим по ходу сумбуром. Регламент был сырой, правила меняли прямо по ходу, и в итоге заранее запланированный суперфинал между чемпионами в мужском и женском разрядах просто отменили и вручили два золота - Валиевой и Григорию Федорову.
Спустя четыре года в четвертьфинальном раунде на глазах фанатов, вывесивших баннеры "Дождались!" и "С возвращением!", Валиева первым же прыжком исполнила фирменный мощнейший по пролету четверной тулуп. А затем добавила к нему комбинацию из тройного лутца и тройного сальхова, а также соло прыжки лутц и флип в три оборота. Всем сомневавшимся, что у Камилы будет мотивация вернуться, - нокаут. А скептиков было очень много - и среди них многие заслуженные специалисты.
В субботу они устроили Камиле овацию.
«

"Так никто не возвращался! - воскликнула следившая за соревнованиями у бортика Татьяна Тарасова. - То, что я вижу сегодня: она владеет всеми элементами, которыми владела раньше. Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно. Не то что не боится, а показывает образцы лучших прыжков. Будем болеть за человека, у которого есть желание возвращаться к таким тяжелым тренировкам. Хотела бы, чтобы она по-новому засверкала".

Поболеть за Валиеву получится еще и в воскресенье: фигуристка набрала в четвертьфинале четвертую сумму баллов и вышла в полуфинал, который вместе с финалом пройдет во второй день чемпионата. Но побороться за медали - и тем более за победу - ей будет непросто. В прекрасной форме Алиса Двоеглазова, легко исполняющая четверные лутц и тулуп. Хорош четверной тулуп у фигуристки, ставшей открытием нынешнего сезона, - Марии Захаровой. Если бы в прыжковом турнире судьи учитывали артистизм, Валиева была бы главной претенденткой на золото. А так оно, скорее всего, достанется кому-то из двух вышеупомянутых фигуристок.
Трусова сорвала лутц

К слову, заслуженный тренер СССР Елена Чайковская, когда ее спросили о впечатлениях, призналась, что артистизма ей и не хватает. И намекнула, что турнир несколько скучноват. Надо признать, в последние годы у чемпионата по прыжкам реально был такой недостаток. Но нынешняя его версия заметно "апгрейдилась" до весьма удобоваримой. Меньше участников, меньше ненужных предсказуемых разговоров у льда, зато добавили очень зрелищную дисциплину - состязания пар, составленных из одиночников. И там Валиева тоже была одной из главных героинь - теперь уже в дуэте с новым напарником по группе Светланы Соколовской Марком Кондратюком.
А среди их соперников оказались еще одна любимая миллионами фигуристка, совершившая "камбэк" - Александра Трусова. В соревнованиях она последний раз выступала в ноябре 2022 года, а затем взяла длительную паузу, завершившуюся в августе прошлого года рождением сына Миши в браке с Макаром Игнатовым. Очевидно, что времени на восстановление многочисленных элементов ультра-си, которыми владела Трусова в боевой форме, было слишком мало. Однако накануне прыжкового турнира появилось видео, на котором фигуристка исполняет любимый четверной лутц.
К сожалению, на самом чемпионате он у нее не получился. А тех прыжков, что Саша сделала, для выхода в полуфинал индивидуального турнира не хватило. В паре с мужем ей было полегче: там в зачет шла сумма баллов за элементы, и Макар не подкачал. Но все равно - только предпоследнее, пятое место. Которое не расстроило семейную чету - на заключительный поклон фигуристы выехали втроем вместе с Мишей.
Единственные, кого удалось опередить Игнатовым, внезапно стали… Валиева и Кондратюк. Причем Камила в дуэте была очень неплоха, у нее вновь получился четверной. А вот Марк неожиданно подвел. Тем не менее Валиева сияла после того, как ей дали микрофон:
«
"Хочу сказать огромное-огромное спасибо всем болельщикам, зрителям, кто верил в меня. Ура, наконец-то я тут! Ощущения потрясающие, это лучшее, что произошло в моей жизни за это время".
Вряд ли Камила сильно расстроилась от того, что не смогла в первый день чемпионата выиграть медаль - и наверняка не расстроится, если не попадет в призы в воскресенье. Сама фигуристка накануне признавалась, что пока ее форма далека от идеальной и ее главная цель - "попрыгать на публике". Ну а публика отблагодарила ее сегодня - в тех самых мешках оказались сотни плюшевых игрушек, которые полетели на лед после заключительного выхода Валиевой. И наверняка не останется Камила с пустыми руками после выступления завтра.
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваМарк КондратюкМакар ИгнатовАвторы РИА Новости Спорт
 
