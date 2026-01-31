Рейтинг@Mail.ru
21:19 31.01.2026 (обновлено: 22:25 31.01.2026)
Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы
Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы
Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы

Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после столкновения головами

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Футболист "Атлетико" Александер Сёрлот покинул поле на носилках после игрового столкновения с Матиасом Морено из "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата Испании.
На 24-й минуте встречи в Валенсии Сёрлот и Морено столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. Игра была остановлена, после оказания медицинской помощи Сёрлота унесли на носилках. Морено также не смог продолжить матч.
По ходу первого тайма счет не открыт - 0:0.
В семи предыдущих матчах "Атлетико" Сёрлот забил пять мячей.
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ
30 января, 15:00
 
