Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы
Футболист "Атлетико" Александер Сёрлот покинул поле на носилках после игрового столкновения с Матиасом Морено из "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T21:19:00+03:00
футбол
спорт
испания
александер серлот
атлетико (мадрид)
леванте
чемпионат испании по футболу
испания
спорт, испания, александер серлот, атлетико (мадрид), леванте, чемпионат испании по футболу
Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы
