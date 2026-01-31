Тренер "ПСЖ" оценил уровень Сафонова и его конкурентов

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что доволен наличием в команде трех вратарей высокого уровня.
В среду парижане сыграли вничью с английским "Ньюкаслом" (1:1) в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. В большинстве игр сезона ворота "ПСЖ" защищал пришедший в межсезонье Люка Шевалье. Помимо Сафонова и Шевалье, вратарем "ПСЖ" является Ренато Марин.
«
"Я рад иметь трех таких вратарей. Мне нравится конкуренция на любой позиции. Это современный футбол. Всегда есть что изменить, я очень открыт для этого. Повторяю, я очень рад иметь трех вратарей такого уровня", - сказал Энрике в интервью PSGTV.
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.