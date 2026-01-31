В Подмосковье началось прощание с погибшим в Турции пловцом Свечниковым

ОДИНЦОВО (Московская область), 31 янв - РИА Новости. Прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым началось в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Москву. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова , на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула

Друзья, коллеги и поклонники Свечникова приходят к церкви, чтобы проститься с пловцом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.