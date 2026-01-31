Рейтинг@Mail.ru
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
Хоккей
 
12:46 31.01.2026
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" вывел из списка травмированных нападающего Евгения Кузнецова перед матчем с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте...
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ

"Салават Юлаев" вывел Кузнецова из списка травмированных

Нападающий уфимского Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" вывел из списка травмированных нападающего Евгения Кузнецова перед матчем с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он получил травму 17 января в матче против екатеринбургского "Автомобилиста" (2:6) и пропустил четыре матча.
Встреча "Салават Юлаев" - "Торпедо" пройдет в Уфе в субботу, начало - 14:30 мск.
В январе уфимский клуб заключил контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября.
