Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" вывел из списка травмированных нападающего Евгения Кузнецова перед матчем с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
