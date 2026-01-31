Кремлев рассказал о вложениях в бокс в 2026 году

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в 2026 году планируется вложение в бокс более 3 млрд рублей.
"Обсуждали развитие бокса. Решения о награждении тренеров, которые в сборной команде работают, строительство залов, стандарты. В этом году планируется вложение в бокс более 3 миллиардов. Мы делаем командный Кубок мира, как в футболе: команды встречаются в плей-офф и доходят до финала. Команды пять на пять, стенка на стенку, кто проиграл - вылетает. Будет раз в два года командный кубок и раз в два года чемпионат мира", - цитирует Кремлева Telegram-канал федерации.
Кремлеву 43 года. Он занимает пост президента IBA с 2020 года. В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание организации. Также Кремлев является бывшим генеральным секретарем Федерации бокса России.
