Кремлев рассказал о вложениях в бокс в 2026 году

"Обсуждали развитие бокса. Решения о награждении тренеров, которые в сборной команде работают, строительство залов, стандарты. В этом году планируется вложение в бокс более 3 миллиардов. Мы делаем командный Кубок мира, как в футболе: команды встречаются в плей-офф и доходят до финала. Команды пять на пять, стенка на стенку, кто проиграл - вылетает. Будет раз в два года командный кубок и раз в два года чемпионат мира", - цитирует Кремлева Telegram-канал федерации.