15:58 31.01.2026 (обновлено: 16:42 31.01.2026)
Кремлев рассказал о вложениях в бокс в 2026 году
Кремлев рассказал о вложениях в бокс в 2026 году
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в 2026 году планируется вложение в бокс более 3 млрд рублей.
В субботу в Москве проходит Всероссийский боксерский форум, в его рамках состоялась внеочередная конференция Федерации бокса России.
"Обсуждали развитие бокса. Решения о награждении тренеров, которые в сборной команде работают, строительство залов, стандарты. В этом году планируется вложение в бокс более 3 миллиардов. Мы делаем командный Кубок мира, как в футболе: команды встречаются в плей-офф и доходят до финала. Команды пять на пять, стенка на стенку, кто проиграл - вылетает. Будет раз в два года командный кубок и раз в два года чемпионат мира", - цитирует Кремлева Telegram-канал федерации.

Кремлеву 43 года. Он занимает пост президента IBA с 2020 года. В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал признание организации. Также Кремлев является бывшим генеральным секретарем Федерации бокса России.
Теренс Кроуфорд - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года
Вчера, 08:16
 
ЕдиноборстваСпортУмар КремлевIBAМеждународный олимпийский комитет (МОК)Бокс
 
