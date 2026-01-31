Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
14:54 31.01.2026 (обновлено: 15:07 31.01.2026)
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что перенес свадьбу на 2027 год из-за большого количества планов на 2026 год. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу

Лыжник Клебо перенес свадьбу из-за большого количества планов на 2026 год

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что перенес свадьбу на 2027 год из-за большого количества планов на 2026 год.
В июне 2025 года Клебо сделал предложение своей девушке Пернилле Десвик.
"После окончания Олимпийских игр и чемпионата мира нам нужно как следует подготовиться. Нам нужно уделить этому время. Думаю, это будет где-то в 2027 году, но я не знаю, когда именно. Понятия не имею, когда и где. Нам нужно найти кого-нибудь, кто возьмется за это дело и доведет его до конца", - приводит слова Клебо VG.
"Мы с нетерпением ждем свадьбы, но, думаю, мы оба понимаем, что 2026 год все равно будет очень напряженным. Поэтому лучше меньше волноваться и сделать это в 2027 году. Но сейчас уже становится все важнее, чтобы свадьба состоялась в 2027 году, нужно срочно браться за дело. Мы обсудили это, и в конце концов нам нужно это осуществить", - добавил он.
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди мужчин-лыжников (15 золотых медалей), также он является пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
