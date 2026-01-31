Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив "Ак Барсу"
Хоккей
Хоккей
 
19:26 31.01.2026
"Нефтехимик" прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив "Ак Барсу"
"Нефтехимик" прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив "Ак Барсу"
Казанский "Ак Барс" на своем льду одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Нефтехимик" прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив "Ак Барсу"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Казани, закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (6), Нэйтан Тодд (8), Александр Хмелевский (10), Илья Сафонов (26, 59) и Митчелл Миллер (44). У "Нефтехимика" отличился Матвей Заседа (32).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ак Барс
6 : 1
Нефтехимик
05:41 • Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
07:36 • Нэйтан Тодд
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
09:20 • Александр Хмелевский
(Mitchell Miller, Кирилл Семенов)
05:56 • Илья Сафонов
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
03:41 • Mitchell Miller
(Александр Хмелевский, Артем Галимов)
18:30 • Илья Сафонов
(Алексей Марченко, Артем Галимов)
11:36 • Матвей Заседа
(Иван Николишин, Артем Сериков)
Нападающий "Ак Барса" Артем Галимов записал на свой счет три результативные передачи и преодолел отметку в 100 ассистов в КХЛ. После прошедшего матча в активе форварда 102 передачи и 88 голов в 436 матчах лиги.
"Ак Барс" четвертый раз по ходу сезона обыграл "Нефтехимик". Счет очных противостояний в текущем чемпионате стал 4-2 в пользу казанцев.
Команда Анвара Гатиятулина, набрав 72 очка, поднялась на вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший семиматчевую победную серию "Нефтехимик" с 57 баллами идет пятым.
В следующем матче казанская команда 2 февраля на выезде сыграет против новосибирской "Сибири", а нижнекамцы в тот же день в гостях встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".
