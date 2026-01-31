"Нефтехимик" прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив "Ак Барсу"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Ак Барс" четвертый раз по ходу сезона обыграл "Нефтехимик". Счет очных противостояний в текущем чемпионате стал 4-2 в пользу казанцев.