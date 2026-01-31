Рейтинг@Mail.ru
Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства
00:21 31.01.2026
Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства
Канадский нападающий московского "Спартака" Брэндон Биро в разговоре с РИА Новости назвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Американскую хоккейную лигу...
Новичок "Спартака" Биро: КХЛ и АХЛ похожи, но в России нужно больше мастерства

Хоккеисты "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Канадский нападающий московского "Спартака" Брэндон Биро в разговоре с РИА Новости назвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Американскую хоккейную лигу (АХЛ) похожими, но отметил, что игроки КХЛ отличается более высоким мастерством.
Биро ранее был обменян в "Спартак" из казанского "Ак Барса". Сезон-2025/26 является дебютным для канадца в КХЛ. Суммарно он набрал 11 очков (1 гол и 11 передач) в чемпионате. Ранее Биро выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз".
«
"КХЛ и АХЛ примерно похожи. Как игроку тебе важно найти команду, стиль игры которой подойдет тебе, и которой подойдешь ты. Здесь больше мастерства, достаточно сложно забить. Ребята быстрые, умные. Но в обеих лигах непросто. Я очень рад, что играю здесь, могу немного перезагрузить карьеру и показать, на что я способен", - сказал Биро.
"Думаю, от меня не хотят видеть сверхсиловой хоккей, но требуется борьба, потому что я умею это делать. Скорость, атакующие навыки, уверен, что от меня хотели бы видеть мои сильные стороны. Я могу показывать двустороннюю игру, как на атаку, так и на оборону. Сегодня мне не ставили конкретных задач, просто дали почувствовать игру, показать, на что я способен. И я ощущал себя достаточно комфортно. Мне просто сказали, чтобы я шел и играл", - добавил новичок "Спартака".
Биро провел 6 матчей за "Баффало" отметился двумя голами в НХЛ, а также набрал 174 (52+122) очка за 227 игр в АХЛ.
