Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства
Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства
Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства
Канадский нападающий московского "Спартака" Брэндон Биро в разговоре с РИА Новости назвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Американскую хоккейную лигу...
2026-01-31T00:21:00+03:00
2026-01-31T00:21:00+03:00
2026-01-31T00:29:00+03:00
хоккей
спорт
брэндон биро
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства
Новичок "Спартака" Биро: КХЛ и АХЛ похожи, но в России нужно больше мастерства
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Канадский нападающий московского "Спартака" Брэндон Биро в разговоре с РИА Новости назвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Американскую хоккейную лигу (АХЛ) похожими, но отметил, что игроки КХЛ отличается более высоким мастерством.
Биро
ранее был обменян в "Спартак
" из казанского "Ак Барса
". Сезон-2025/26 является дебютным для канадца в КХЛ
. Суммарно он набрал 11 очков (1 гол и 11 передач) в чемпионате. Ранее Биро выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
"Баффало Сейбрз
".
«
"КХЛ и АХЛ примерно похожи. Как игроку тебе важно найти команду, стиль игры которой подойдет тебе, и которой подойдешь ты. Здесь больше мастерства, достаточно сложно забить. Ребята быстрые, умные. Но в обеих лигах непросто. Я очень рад, что играю здесь, могу немного перезагрузить карьеру и показать, на что я способен", - сказал Биро.
"Думаю, от меня не хотят видеть сверхсиловой хоккей, но требуется борьба, потому что я умею это делать. Скорость, атакующие навыки, уверен, что от меня хотели бы видеть мои сильные стороны. Я могу показывать двустороннюю игру, как на атаку, так и на оборону. Сегодня мне не ставили конкретных задач, просто дали почувствовать игру, показать, на что я способен. И я ощущал себя достаточно комфортно. Мне просто сказали, чтобы я шел и играл", - добавил новичок "Спартака".
Биро провел 6 матчей за "Баффало" отметился двумя голами в НХЛ, а также набрал 174 (52+122) очка за 227 игр в АХЛ.