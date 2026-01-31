Новичок "Спартака" отметил, что в России нужно больше мастерства

"КХЛ и АХЛ примерно похожи. Как игроку тебе важно найти команду, стиль игры которой подойдет тебе, и которой подойдешь ты. Здесь больше мастерства, достаточно сложно забить. Ребята быстрые, умные. Но в обеих лигах непросто. Я очень рад, что играю здесь, могу немного перезагрузить карьеру и показать, на что я способен", - сказал Биро.

"Думаю, от меня не хотят видеть сверхсиловой хоккей, но требуется борьба, потому что я умею это делать. Скорость, атакующие навыки, уверен, что от меня хотели бы видеть мои сильные стороны. Я могу показывать двустороннюю игру, как на атаку, так и на оборону. Сегодня мне не ставили конкретных задач, просто дали почувствовать игру, показать, на что я способен. И я ощущал себя достаточно комфортно. Мне просто сказали, чтобы я шел и играл", - добавил новичок "Спартака".