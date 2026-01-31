Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао Микель Сан-Хосе отсудил пожизненную пенсию из-за травм, полученных за спортивную карьеру, сообщает El Confidencial со ссылкой на решение Верховного суда Каталонии.
Суд подтвердил право экс-спортсмена на получение пенсии по нетрудоспособности в размере 1600 евро в месяц, сочтя доказанным, что его уход из профессионального футбола был вызван медицинскими причинами, а не добровольным решением. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.
В вердикте суда подтверждены хронические травмы, которые вынудили его завершить карьеру в 2022 году. В числе признанных патологий: шейный остеоартроз, грыжи межпозвоночных дисков, фораминальный стеноз, грудная дископатия и поясничный спондилоартроз.
Сан-Хосе 36 лет. Он провел 397 матчей за "Атлетик", в которых забил 37 мячей. В его активе также семь матчей за национальную сборную.
