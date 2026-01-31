Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:51 31.01.2026
Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию
Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию
Бывший футболист сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао Микель Сан-Хосе отсудил пожизненную пенсию из-за травм, полученных за спортивную карьеру, сообщает El... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Экс-футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию

Защитник футбольного клуба "Атлетик" Микель Сан-Хосе, нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо и защитник "Атлетика" Борха Экиса (слева направо). Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао Микель Сан-Хосе отсудил пожизненную пенсию из-за травм, полученных за спортивную карьеру, сообщает El Confidencial со ссылкой на решение Верховного суда Каталонии.
Суд подтвердил право экс-спортсмена на получение пенсии по нетрудоспособности в размере 1600 евро в месяц, сочтя доказанным, что его уход из профессионального футбола был вызван медицинскими причинами, а не добровольным решением. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.
В вердикте суда подтверждены хронические травмы, которые вынудили его завершить карьеру в 2022 году. В числе признанных патологий: шейный остеоартроз, грыжи межпозвоночных дисков, фораминальный стеноз, грудная дископатия и поясничный спондилоартроз.
Сан-Хосе 36 лет. Он провел 397 матчей за "Атлетик", в которых забил 37 мячей. В его активе также семь матчей за национальную сборную.
Александр Сизоненко и Евгений Усов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
От славы до забвения: конец карьеры самого высокого баскетболиста в СССР
11 июля 2025, 19:50
 
