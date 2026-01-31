https://ria.ru/20260131/futbol-2071363961.html
Римский "Лацио" обыграл "Дженоа" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
рим
Римский "Лацио" обыграл "Дженоа" в матче 23-го тура чемпионата Италии
Гол с пенальти принес "Лацио" победу над "Дженоа" в чемпионате Италии