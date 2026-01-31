Рейтинг@Mail.ru
Римский "Лацио" обыграл "Дженоа" в матче 23-го тура чемпионата Италии
Футбол
 
01:15 31.01.2026
Римский "Лацио" обыграл "Дженоа" в матче 23-го тура чемпионата Италии
спорт, рим, данило катальди, руслан малиновский, витинья (2000), лацио, дженоа, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу)
Римский "Лацио" обыграл "Дженоа" в матче 23-го тура чемпионата Италии

Гол с пенальти принес "Лацио" победу над "Дженоа" в чемпионате Италии

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Римский "Лацио" обыграл "Дженоа" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в пятницу в Риме, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Педро Родригес (56-я минута, пенальти), Кеннет Тейлор (62) и Данило Катальди (90+10, пенальти). У гостей отличились Руслан Малиновский (67, пенальти) и Витинья (75).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
30 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Лацио
3 : 2
Дженоа
56‎’‎ • Педро Родригес (П)
62‎’‎ • Кеннет Тейлор
(Густав Исаксен)
90‎’‎ • Данило Катальди (П)
67‎’‎ • Руслан Малиновский (П)
75‎’‎ • Витор Оливьера
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Дженоа" (23 очка) располагается на 16-й позиции. Клуб прервал серию без поражений, которая насчитывала пять встреч.
В следующем туре "Лацио" 8 февраля на выезде сыграет с туринским "Ювентусом", а "Дженоа" днем ранее примет "Наполи".
