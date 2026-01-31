Олимпийский комитет России и Bosco показали форму для сборных команд России

Ранее комиссия спортсменов ОКР обратилась к Дегтяреву с просьбой выбрать Bosco в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.