Олимпийский комитет России и Bosco показали форму для сборных команд России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) вместе с компанией Bosco представил форму для российских спортсменов.
ОКР 23 января подписал контракт с компанией Bosco, рассчитанный на два олимпийских цикла.
"Мое поручение разработать дизайн формы для наших спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе уже в работе у лучших специалистов Мануфактур Bosco. Наши спортсмены высоко оценили новую линейку Bosco. Именно эту коллекцию "Золотое наследие" мы презентовали президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ноябре 2025 года на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре и получили одобрение главы государства. В ней каждый может увидеть, как объединены мотивы Олимпиад в Лондоне, Ванкувере, Сочи и Москве, а также образ Жар-птицы. Важно отметить, что решение о возвращении Bosco выразили сами спортсмены", - написал в Telegram-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Ранее комиссия спортсменов ОКР обратилась к Дегтяреву с просьбой выбрать Bosco в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.
