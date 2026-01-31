Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский комитет России и Bosco показали форму для сборных команд России
15:39 31.01.2026 (обновлено: 16:02 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/forma-2071432694.html
Олимпийский комитет России и Bosco показали форму для сборных команд России
спорт, россия, лос-анджелес, самара, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Лос-Анджелес, Самара, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Олимпийский комитет России и Bosco показали форму для сборных команд России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) вместе с компанией Bosco представил форму для российских спортсменов.
ОКР 23 января подписал контракт с компанией Bosco, рассчитанный на два олимпийских цикла.
"Мое поручение разработать дизайн формы для наших спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе уже в работе у лучших специалистов Мануфактур Bosco. Наши спортсмены высоко оценили новую линейку Bosco. Именно эту коллекцию "Золотое наследие" мы презентовали президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ноябре 2025 года на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре и получили одобрение главы государства. В ней каждый может увидеть, как объединены мотивы Олимпиад в Лондоне, Ванкувере, Сочи и Москве, а также образ Жар-птицы. Важно отметить, что решение о возвращении Bosco выразили сами спортсмены", - написал в Telegram-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Ранее комиссия спортсменов ОКР обратилась к Дегтяреву с просьбой выбрать Bosco в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Олимпийский чемпион Клебо отложил свадьбу
Вчера, 14:54
 
СпортРоссияЛос-АнджелесСамараМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
