16:11 31.01.2026 (обновлено: 16:52 31.01.2026)
Российский ски-альпинист стал третьим в спринте на этапе Кубка мира
Российский ски-альпинист стал третьим в спринте на этапе Кубка мира
Российский ски-альпинист стал третьим в спринте на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Российский ски-альпинист Никита Филиппов . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Бой-Тауле (Испания).
Спортсмен показал результат 2 минуты 47,2 секунды. Россиянин на 11,3 секунды отстал от победителя спринта двукратного чемпиона мира француза Тибо Ансельме (2.35,9). Вторым стал испанец Ориоль Кардона (отставание - 4 секунды). Россиянин Павел Якимов завершил выступление в полуфинале. Во второй раунд не смогли выйти Александр Антонов, Андрей Федоров и Даниил Слушкин.
Филиппов во второй раз занял третье место в спринте на Кубке мира. Ранее он взял бронзу на этапе во французском Куршевеле.
У женщин победительницей стала Эмили Харроп (3.01,8). Второе место заняла итальянка Джулия Мурада (+7,2), третье - Марго Равинель (+10,1) из Франции. Россиянки Ирина Умницына и Ирина Рачинская не смогли выйти в полуфинал соревнований. Дарья Зинченко завершила выступление в первом раунде.
Этап в Бой-Тауле является последним перед зимними Играми, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Филиппов является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду.
Тренировка членов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Спринты на этапе КМ по ски-альпинизму в Андорре отменили из-за снегопада
