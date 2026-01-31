Рейтинг@Mail.ru
Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:16 31.01.2026
Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов
Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская назвала уникальным чемпионат России по прыжкам, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, ссср, россия, москва, аделия петросян, владислав дикиджи, николай угожаев, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, СССР, Россия, Москва, Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Пётр Гуменник
Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов

Чайковская: ни в одной стране не проводят чемпионат по прыжкам для фигуристов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТренер Елена Чайковская
Тренер Елена Чайковская - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Тренер Елена Чайковская. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская назвала уникальным чемпионат России по прыжкам, который проходит в Москве.
Чемпионат России по прыжкам проходит на "Навка Арене" 31 января - 1 февраля. В нем участвуют все ведущие фигуристы страны, кроме Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые ведут подготовку к Олимпийским играм.
«
"Потрясающий турнир. Ни в одной стране такое не проводится. Здорово, что мы первые, но я все-таки за артистизм. Видимо, будем придумывать новый проект, кто у нас самый артистичный", - сказала Чайковская на арене после четвертьфинального раунда соревнований мужчин.
Лучшим в четвертьфинале состязаний мужчин стал Владислав Дикиджи. "Дикиджи - мой любимый, - сказала Чайковская, отвечая на вопрос о том, кто ее впечатлил больше всего. - Николай Угожаев. Питерская группа меня радует, остальные пока не дозрели до этого старта".
На арене также присутствует заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. "Мне очень интересно смотреть, как они отдельно делают элементы. Это всем полезно: и им, и нам. Пока предложений никаких нет, ничем украшать (турнир) не надо, надо показать, что такое профессиональные элементы", - сказала она.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Своими глазами видела": Тарасова рассказала о четверном прыжке Трусовой
30 января, 18:43
 
Фигурное катание
 
