Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская назвала уникальным чемпионат России по прыжкам, который проходит в Москве.
Чемпионат России по прыжкам проходит на "Навка Арене" 31 января - 1 февраля. В нем участвуют все ведущие фигуристы страны, кроме Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые ведут подготовку к Олимпийским играм.
«
"Потрясающий турнир. Ни в одной стране такое не проводится. Здорово, что мы первые, но я все-таки за артистизм. Видимо, будем придумывать новый проект, кто у нас самый артистичный", - сказала Чайковская на арене после четвертьфинального раунда соревнований мужчин.
Лучшим в четвертьфинале состязаний мужчин стал Владислав Дикиджи. "Дикиджи - мой любимый, - сказала Чайковская, отвечая на вопрос о том, кто ее впечатлил больше всего. - Николай Угожаев. Питерская группа меня радует, остальные пока не дозрели до этого старта".
На арене также присутствует заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. "Мне очень интересно смотреть, как они отдельно делают элементы. Это всем полезно: и им, и нам. Пока предложений никаких нет, ничем украшать (турнир) не надо, надо показать, что такое профессиональные элементы", - сказала она.