https://ria.ru/20260131/chm-2071471104.html
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ
Немецкий футбольный союз (DFB) в настоящее время не рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T20:32:00+03:00
2026-01-31T20:32:00+03:00
2026-01-31T20:32:00+03:00
футбол
в мире
сша
мексика
канада
дональд трамп
санкт-паули
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
https://ria.ru/chempionat-mira-po-futbolu-2026/kanada/
https://ria.ru/20260118/gosdep-2068572181.html
сша
мексика
канада
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, канада, дональд трамп, санкт-паули, хдс/хсс
Футбол, В мире, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Санкт-Паули, ХДС/ХСС
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ-2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) в настоящее время не рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС) бундестага ФРГ
Юрген Хардт назвал крайней мерой возможный бойкот чемпионата мира по футболу из-за заявлений президента США Дональда Трампа
относительно Гренландии
. Президент "Санкт-Паули
" и член исполнительного совета DFB
Оке Геттлих в интервью Hamburger Morgenpost призвал к обсуждению вопроса бойкота.
"Исполнительный комитет согласен с тем, что обсуждение спортивной политики должно проводиться внутри организации, а не публично. Бойкот чемпионата мира 2026 года в США, Мексике
и Канаде
, как уже публично заявлял президент DFB Бернд Нойендорф, в настоящее время не рассматривается. Мы верим в объединяющую силу спорта и глобальное влияние, которое может оказать чемпионат мира по футболу. Наша цель - усилить эту позитивную силу, а не препятствовать ей", - говорится в заявлении.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.