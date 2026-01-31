Рейтинг@Mail.ru
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ
Футбол
 
20:32 31.01.2026
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ
Немецкий футбольный союз (DFB) в настоящее время не рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
футбол
в мире
сша
мексика
канада
дональд трамп
санкт-паули
хдс/хсс
В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ

В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ-2026

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) в настоящее время не рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней мерой возможный бойкот чемпионата мира по футболу из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. Президент "Санкт-Паули" и член исполнительного совета DFB Оке Геттлих в интервью Hamburger Morgenpost призвал к обсуждению вопроса бойкота.
"Исполнительный комитет согласен с тем, что обсуждение спортивной политики должно проводиться внутри организации, а не публично. Бойкот чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, как уже публично заявлял президент DFB Бернд Нойендорф, в настоящее время не рассматривается. Мы верим в объединяющую силу спорта и глобальное влияние, которое может оказать чемпионат мира по футболу. Наша цель - усилить эту позитивную силу, а не препятствовать ей", - говорится в заявлении.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Футбол В мире США Мексика Канада Дональд Трамп Санкт-Паули ХДС/ХСС
 
