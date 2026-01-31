В Немецком футбольном союзе заявили, что не обсуждают вариант бойкота ЧМ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) в настоящее время не рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".