Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing
Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных...
31.01.2026
2026-01-31T19:26:00+03:00
2026-01-31T19:26:00+03:00
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах.
В субботу в Москве прошел Всероссийский боксерский форум, в его рамках состоялась внеочередная конференция ФБР. Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета ФБР Умар Кремлев.
"По поводу перспектив у нас проблем нет. Сборная России по всем возрастам готова выступать на всех международных турнирах, где есть национальная атрибутика. Если у World Boxing будут интересные соревнования, если у них мы будем выступать с флагом и гимном, и будет полное уважение к россиянам, к нашей команде, то мы готовы поехать и туда. Мы подали заявку в World Boxing. Вдруг завтра скажут, что нужно ехать на Олимпиаду и надо отбираться. А World Boxing проводит отборочные турниры. Значит, поедем и подеремся в World Boxing, но при условии, что наша сборная будет в безопасности и будут флаг и гимн. Мы в контакте и общаемся с World Boxing. Понятно, что IBA для нас в приоритете. Но мы за бокс! Хотим, чтобы наши боксеры выступали на лучших международных соревнованиях", - цитирует Беспутина Telegram-канал федерации.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. Боксерский турнир на Олимпиадах в Токио и Париже проводил МОК.