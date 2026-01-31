Рейтинг@Mail.ru
Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:26 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/boks-2071465771.html
Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing
Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T19:26:00+03:00
2026-01-31T19:26:00+03:00
единоборства
бокс
спорт
александр беспутин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977756962_0:346:1080:954_1920x0_80_0_0_375078713c557b63f9164d47a6378f7c.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977756962_0:144:1080:954_1920x0_80_0_0_fb65589f130a6e8f5e231e8eba14ca43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бокс, спорт, александр беспутин
Единоборства, Бокс, Спорт, Александр Беспутин

Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing

© Соцсети Top RankБоксерский ринг
Боксерский ринг - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Соцсети Top Rank
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах.
В субботу в Москве прошел Всероссийский боксерский форум, в его рамках состоялась внеочередная конференция ФБР. Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета ФБР Умар Кремлев.
"По поводу перспектив у нас проблем нет. Сборная России по всем возрастам готова выступать на всех международных турнирах, где есть национальная атрибутика. Если у World Boxing будут интересные соревнования, если у них мы будем выступать с флагом и гимном, и будет полное уважение к россиянам, к нашей команде, то мы готовы поехать и туда. Мы подали заявку в World Boxing. Вдруг завтра скажут, что нужно ехать на Олимпиаду и надо отбираться. А World Boxing проводит отборочные турниры. Значит, поедем и подеремся в World Boxing, но при условии, что наша сборная будет в безопасности и будут флаг и гимн. Мы в контакте и общаемся с World Boxing. Понятно, что IBA для нас в приоритете. Но мы за бокс! Хотим, чтобы наши боксеры выступали на лучших международных соревнованиях", - цитирует Беспутина Telegram-канал федерации.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. Боксерский турнир на Олимпиадах в Токио и Париже проводил МОК.
 
ЕдиноборстваБоксСпортАлександр Беспутин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала