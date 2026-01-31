Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:36 31.01.2026 (обновлено: 16:51 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/bakharev-2071447636.html
Умер экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев
Умер экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Умер экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев
Бывший игрок уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Геннадий Бахарев скончался на 86-м году жизни, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T16:36:00+03:00
2026-01-31T16:51:00+03:00
хоккей
спорт
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071448614_273:397:827:709_1920x0_80_0_0_723b925af2d8e1377a4c4398d9abfc49.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071448614_0:144:1081:954_1920x0_80_0_0_92b07ace508d2db85a2313e458d40aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Умер экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев

Экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев умер в возрасте 85 лет

© ХКСЮ/TelegramГеннадий Бахарев
Геннадий Бахарев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© ХКСЮ/Telegram
Геннадий Бахарев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший игрок уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Геннадий Бахарев скончался на 86-м году жизни, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бахарев - игрок первого состава "Салавата Юлаева", выступавший за уфимский клуб с 1961 по 1969 год на позиции защитника. В 2022 году Бахарев стал кавалером ордена "За верность хоккею".
"Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича", - говорится в сообщении.
 
ХоккейСпортСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала