Умер экс-игрок "Салавата Юлаева" Геннадий Бахарев
Бывший игрок уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Геннадий Бахарев скончался на 86-м году жизни, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T16:36:00+03:00
хоккей
спорт
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
