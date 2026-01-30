Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду
Футбол
 
22:45 30.01.2026 (обновлено: 00:34 31.01.2026)
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду
Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро перешел в "Интернасьонал" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 31.01.2026
алеррандро, пфк цска, интернасьонал, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алеррандро, ПФК ЦСКА, Интернасьонал, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду

ЦСКА объявил о переходе футболиста Алеррандро в аренду в "Интернасьонал"

Алеррандро . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро перешел в "Интернасьонал" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале "красно-синих".
Арендное соглашение рассчитано до конца 2026 года. В контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий.
Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года из "Ред Булл Брагантино" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. В 2024 году он выступал на правах аренды за "Виторию" из Салвадора и забил 15 мячей в 34 матчах бразильской Серии A, разделив статус лучшего бомбардира лиги с бывшим футболистом петербургского "Зенита" Юри Алберто.
После перехода в московский клуб Алеррандро сыграл 28 матчей и забил два мяча. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Футболист ЦСКА не прибыл на сбор из-за перехода в другой клуб
ФутболСпортАлеррандроПФК ЦСКАИнтернасьоналТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
