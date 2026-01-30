https://ria.ru/20260130/tsska-2071354910.html
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду
Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро перешел в "Интернасьонал" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-30T22:45:00+03:00
2026-01-30T22:45:00+03:00
2026-01-31T00:34:00+03:00
футбол
спорт
алеррандро
пфк цска
интернасьонал
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054862538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41373ce33b04e6c8d91dbd01296c837e.jpg
https://ria.ru/20260130/alerrandro-2071349094.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054862538_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_b7f4df178590571da648559904e4c7eb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алеррандро, пфк цска, интернасьонал, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алеррандро, ПФК ЦСКА, Интернасьонал, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду
ЦСКА объявил о переходе футболиста Алеррандро в аренду в "Интернасьонал"