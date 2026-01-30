https://ria.ru/20260130/tsska-2071319028.html
ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с защитником команды Иваном Патрихаевым. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
хоккей
спорт
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
