Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:16 30.01.2026 (обновлено: 18:20 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/tsska-2071319028.html
ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом
ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с защитником команды Иваном Патрихаевым. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T18:16:00+03:00
2026-01-30T18:20:00+03:00
хоккей
спорт
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
https://ria.ru/20260112/tsska-2067396770.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом

ЦСКА продлил соглашение с 19-летним хоккеистом Патрихаевым до 2028 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с защитником команды Иваном Патрихаевым.
Новое соглашение 19-летнего игрока с армейцами рассчитано до 31 мая 2028 года.
Патрихаев дебютировал за ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне он идет на втором месте по результативности среди защитников ЦСКА, набрав 13 очков (3 гола + 10 передач) в 49 матчах. Также является лидером команды по показателю полезности - "+13".
Вратарь ПХК ЦСКА Дмитрий Гамзин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ЦСКА продлил контракт с Гамзиным до 2028 года
12 января, 16:01
 
ХоккейСпортЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала